Santos empresta volante Sandry ao Athletic Club, da Série B

O Santos emprestou o volante Sandry, de 22 anos, para o Athletic Club, equipe mineira que em 2025 disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador não vinha sendo aproveitado pelo técnico Pedro Caixinha e não defendeu o Peixe por um minuto sequer neste ano.

"Sandry já é do Esquadrão! ?O volante de 22 anos chega por empréstimo do Santos e reforça o Athletic na sequência da temporada. Seja bem-vindo, Sandry", publicou o Athletic no Instagram.

Para os perfis oficiais do clube mineiro, Sandry se disse feliz com a oportunidade e falou sobre suas expectativas para o ano com o Athletic.

"Fala torcedor do esquadrão, aqui é o Sandry! Passando para falar que estou muito feliz e espero que esse ano seja muito vitorioso para nós", disse Sandry.

Nesta temporada, o Athletic disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez de sua história. No ano passado, a equipe mineira foi vice-campeã da Série C, perdendo a decisão para o Volta Redonda.

Por sua vez, Sandry foi revelado pelo Santos. O volante fez parte do elenco que conquistou a Série B em 2024, sendo comandado pelo então técnico Fábio Carille. Porém, o cenário mudou nesta temporada e o jogador não vinha sendo aproveitado recentemente pelo técnico Pedro Caixinha.