Rússia no topo! Khabib parabeniza Ankalaev por vitória sobre Poatan no UFC 313: "Fez história"

Depois de bater na trave em sua primeira disputa de título no Ultimate, Magomed Ankalaev conseguiu alcançar seu maior objetivo da carreira no último sábado (8), na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Diante de Alex Poatan, o então desafiante ao cinturão impôs seu estilo de jogo e, com uma vitória via decisão unânime, se sagrou campeão dos meio-pesados (93 kg). A conquista do wrestler russo rendeu elogios de Khabib Nurmagomedov, seu compatriota e um dos maiores astros que o MMA já produziu.

Atento ao andamento do card numerado, Khabib prontamente utilizou suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), para parabenizar o desempenho de Ankalaev. Na visão do ex-lutador, que atualmente ocupa a função de treinador, derrotar um adversário da magnitude de Poatan em uma disputa de título foi um feito histórico, digno de exaltação.

"Parabéns irmão, Magomed Ankalaev. Você fez história. Foi uma performance incrível contra um adversário muito difícil", destacou Nurmagomedov em sua conta no 'X (antigo Twitter).

Makhachev também exalta compatriota

Apesar de ser um dos países de maior tradição no MMA mundo afora, a Rússia contava somente com Islam Makhachev como representante da nação em posto de campeão no UFC, na categoria dos pesos-leves (70 kg). Agora, devidamente acompanhado de Ankalaev, o número 1 peso-por-peso da empresa também aproveitou o momento para elogiar Magomed pela conquista.

"Mais um cinturão vai para o Daguestão, para a Rússia. Parabéns irmão Magomed Ankalaev, performance excelente", parabenizou Islam, também em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Para manter o cinturão até 93 kg sob sua posse, Ankalaev terá que, ao que tudo indica, derrotar Poatan pela segunda vez. Afinal de contas, Dana White indicou durante a coletiva de imprensa pós-show que a tendência é que uma revanche imediata entre o russo e o brasileiro seja marcada em breve. Disposto a retomar seu espaço, o striker brasileiro prometeu promover ajustes nos treinos para desbancar Magomed.

Congratulations Brother @AnkalaevM you made a history ? it was amazing performance against very tough opponent.

- khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 9, 2025

Another belt goes to Dagestan, Russia

Congratulations brother @AnkalaevM

Excellent performance ? pic.twitter.com/0EXgPWo9el

- Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) March 9, 2025