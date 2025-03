Retrospecto em mata-mata e fator Allianz: o que está em jogo em novo Palmeiras x São Paulo decisivo

Palmeiras e São Paulo voltam a ficar frente a frente nesta segunda-feira. Agora, o jogo é válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Mais do que a vaga na final, o Choque-Rei desta noite envolve diversos fatores.

Os rivais paulistas se enfrentam em mata-matas com certa frequência e já rolaram diversas provocações em cima deste tema. Ao todo, são 22 jogos deste porte. O clube do Morumbis saiu vitorioso em 17 ocasiões e foi derrotado apenas cinco.

O último encontro eliminatório ocorreu em fevereiro do ano passado, pela Supercopa do Brasil. O Tricolor venceu o Alviverde nos pênaltis, por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal e ficou com o título da competição.

Considerando apenas a "era Abel Ferreira", as equipes se encontraram em mata-matas seis vezes, com quatro vitórias são-paulinas e duas palestrinas.

A última vez que os times se enfrentaram em uma semifinal de Paulista também terminou com classificação do São Paulo. Em 2019, a então equipe do técnico Cuca derrotou o Palmeiras nos pênaltis, em pleno Allianz Parque.

No palco da decisão desta segunda-feira, inclusive, houve quatro confrontos eliminatórios nos últimos anos, com dois triunfos do Tricolor e dois do Verdão. Em 2022 e 2023, pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, respectivamente, o São Paulo eliminou o rival.

Apesar dessa duas boas lembranças, a vida do São Paulo no Allianz Parque não é fácil. No estádio, foram 12 clássicos, com cinco vitórias do Palmeiras, quatro empates e três êxitos tricolores.

Considerando apenas jogos do Paulistão, o Verdão não perde para o rival desde 2021, quando os visitantes contaram com gol de Pablo para fazer 1 a 0. Fora isso, são três igualdades, todas com o placar zerado, e uma vitória.

O êxito aconteceu em abril de 2022, quando os palestrinos aplicaram 4 a 0 no jogo de volta da final do Paulistão daquele ano. Com a goleada, os mandantes viraram o placar agregado e ficaram com o título.

Já o jogo mais recente entre as equipes no Allianz Parque foi realizado no último dia 16, quando empataram em 0 a 0.

O novo duelo acontece nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. É partida única, ou seja, quem vencer vai à final. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.