Reconhecimento! Ex-campeão, Robbie Lawler é induzido ao Hall da Fama do UFC

Em julho de 2023, Robbie Lawler colocou um ponto final em sua carreira como lutador com chave de ouro, nocauteando Niko Price no UFC 290. Na oportunidade, ao pendurar as luvas oficialmente, o veterano foi às lágrimas no octógono montado na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA). Quase dois anos depois, 'Ruthless', como é conhecido, voltou a se emocionar no mesmo local, mas por um motivo diferente - mas não menos nobre. Acompanhando 'in loco' o card do UFC 313 do último sábado (8), o ex-campeão meio-médio (77 kg) da empresa foi induzido ao seleto grupo do Hall da Fama.

O americano foi incluído na 'Ala Moderna' do Hall da Fama, que homenageia os atletas que iniciaram suas carreiras após a unificação das regras do MMA, a partir dos anos 2000. Presente na primeira fileira da 'T-Mobile Arena', Lawler foi homenageado sob aplausos dos fãs e, emocionado, desabou em lágrimas com a notícia (veja abaixo ou clique aqui). O legado de Robbie também foi exaltado por Dana White.

"Robbie Lawler é um dos lutadores mais duros que já pisaram no octógono. Ele era um verdadeiro assassino e tenho muito respeito por sua resistência e estilo de luta, que ajudaram a popularizar o MMA e o UFC, atraindo muitos novos fãs. Robbie teve uma carreira incrível, e será uma honra introduzi-lo ao Hall da Fama do UFC neste verão", destacou o presidente do Ultimate.

Hall da Fama em dose dupla

É a segunda vez que Lawler tem seu nome incluído no Hall da Fama do UFC. Além da recente nomeação individual na 'Ala Moderna', o americano também já havia sido induzido em conjunto com Rory MacDonald na 'Ala Lutas', por ter protagonizado um dos combates mais sangrentos e emocionantes da história da organização. Na oportunidade, em 2015, Robbie desbancou o rival canadense no quinto e último round via nocaute técnico para manter o cinturão dos meio-médios.

Favorito dos fãs por conta de seu estilo agressivo de competir, Lawler marcou época em seu auge nos esportes de combate. Dono de um cartel com quase 50 lutas, o americano conquistou 30 vitórias ao longo da carreira - 22 destas via nocaute ou nocaute técnico. O veterano teve duas passagens pelo UFC. Uma, mais curta, de 2002 até 2004. A segunda, mais impactante e longa, de 2013 a 2023, quando marcou de vez seu nome na história da organização.

