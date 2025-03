Raphael Veiga minimiza polêmica de arbitragem e exalta classificação do Palmeiras: "Soubemos sofrer"

O Palmeiras venceu o São Paulo, na noite desta segunda-feira, e avançou para a final do Campeonato Paulista pela sexta vez consecutiva. Raphael Veiga anotou o único gol do jogo que aconteceu no Allianz Parque. O meia palmeirense fez uma análise da partida e minimizou a polêmica envolvendo o lance do pênalti que foi convertido por ele.

"Acho que em jogos assim, temos que ganhar os duelos, independente do setor do campo. Seja marcando ou atacando. Acho que hoje defendemos muito bem. Na minha opinião, defendemos melhor do que atacamos. Na oportunidade que tive ali no pênalti eu fiz. A gente sabe que se a a gente se defender bem, a chance da gente ganhar é muito grande porque agente cria situações. Vai ter jogos que vamos fazer mais e outros um só. O importante é classificar. Fizemos um jogo de time grande, soubemos sofrer e determinados momentos", disse à TNT Sports.

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti em cima de Vitor Roque, na reta final do primeiro tempo. A decisão foi direto no campo e ele não foi chamado para revisar o lance no árbitro de vídeo. Após a decisão, jogadores do São Paulo reclamaram bastante.

"Em relação ao árbitro, não gosto de falar muito. Estava perto do lance na hora, mas acho que é tanta coisa para prestar atenção e particularmente não vi. Se ele não foi no VAR deve ter alguma questão, devem ter achado que não era necessário. Muito feliz por tudo que estamos conquistando. Confesso que perdi as contas das finais e muito feliz por isso. temos nosso mérito e vai ser um grande jogo. Tem tudo para ser um espetáculo. Espero que agente possa sair com o quarto título consecutivo", seguiu.

O Verdão agora decide o título contra o Corinthians. O primeiro jogo da decisão está previsto para acontecer neste domingo, com mando palmeirense, no Allianz Parque. A partida de volta será na Neo Química Arena. Raphael Veiga projetou o confronto, que será uma reedição da final de 2020.

"Primeiro comemorar essa classificação e mais um Derby na final. Gosto bastante desse tipo de jogo e vamos fazer de tudo para conquistar o quarto Campeonato Paulista seguido", finalizou.