Presidente do Santos, Marcelo Teixeira defende Neymar e lamenta ausência do craque na semifinal

Com um incômodo na coxa, o atacante Neymar não entrou em campo pelo Santos neste domingo e assistiu o Peixe ser eliminado pelo Corinthians na semifinal do Paulistão do banco de reservas. A ausência do camisa 10 causou espanto nos santistas, que imaginavam que a lesão na coxa não seria grave. Após a partida, o presidente Marcelo Teixeira defendeu o jogador.

"Com a presença do Neymar poderíamos ter tido outro jogo. O atleta passou uma mensagem para nós lamentando, pois fez exames na quina, na sexta e ficou constatado que ele não poderia estar em campo. As pessoas que dizem que ele está priorizando a Seleção, deixando o Santos na mão, não conhecem o Neymar. Nós sabemos que ele, com a mínima condição, estaria em campo. Ele estava inativo por muito tempo antes dos sete jogos seguidos que ele vinha atuando. Por precaução, optamos por não colocar ele", disse Marcelo Teixeira, em entrevista ao programa Domingo Esportivo no YouTube.

O mandatário do alvinegro praiano aproveitou a oportunidade e reiterou que a comissão técnica de Pedro Caixinha não teve culpa alguma na ausência de Neymar.

"A lesão não foi por excesso de carga nos treinos feitos pela comissão técnica. É que na verdade, como eu disse, por ter ficado muito tempo inativo, o Neymar ainda está em um processo de recuperação. Ter ficado de fora da semifinal foi uma fatalidade", completou Marcelo Teixeira.

A lesão de Neymar e a ausência na semifinal

Nas quartas de final do Paulistão contra o RB Bragantino, Neymar atuou por 76 minutos, marcando um gol. Aos 31 da etapa final, caiu no gramado e foi substituído alegando um incômodo na coxa. Logo depois, usou as suas redes sociais para tranquilizar os fãs. Ele afirmou que saiu apenas para se preservar.

O elenco do Santos, então, ganhou dois dias de descanso. O meia-atacante, acompanhado de outros jogadores do Peixe, foi curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, o astro esteve em um dos camarotes da Sapucaí para assistir a segunda noite do desfile das escolas de samba.

Neymar se reapresentou no CT Rei Pelé na quarta-feira, quando chegou a treinar em campo. Já na quinta-feira, ficou apenas na parte interna para fazer um trabalho especial de fortalecimento muscular, em virtude do incômodo na coxa.

No sábado, véspera do jogo contra o Corinthians, foi poupado mais uma vez dos treinos com o elenco no gramado. Ficou apenas na parte interna, correndo para estar 100% para a decisão.

Neymar tentou até o último minuto estar apto para o clássico em Itaquera, mas ficou apenas no banco de reservas para não correr o risco de agravar o incômodo na coxa. Apesar do problema, o atleta segue convocado para a Seleção Brasileira, que enfrentará Colômbia e Argentina nos dias 20 e 25 de março, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.