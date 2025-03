Praia Clube vira sobre Minas e vai à final do Sul-Americano de vôlei feminino

Nesta segunda-feira, pela semifinal do Sul-Americano feminino de vôlei, o Praia Clube duelou com o Minas na Arena UniBH e venceu por 3 a 2, de virada, com parciais de 21/25, 11/25, 25/23, 25/19 e 15/7.

Com o triunfo, o Praia Clube se classificou à grande final do torneio, onde encara o Alianza Lima, do Peru. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no mesmo local. Além disso, a equipe também garantiu vaga no Mundial de Clubes. O Minas, por sua vez, disputará o terceiro lugar contra o Estudiantes, da Argentina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dentil/Praia Clube (@dentiloficial)

O Praia Clube até saiu em vantagem por 6/4 no primeiro set, mas logo viu as adversárias virarem para 13/10 após um pedido técnico de Nicola Negro. O Praia conseguiu buscar e o placar chegou a ficar empatado em 17/17. No entanto, o Minas manteve a força de seu ataque e venceu por 25/21.

No segundo set, o Minas aproveitou os erros do rival e fez os primeiros quatro pontos. Na sequência, o placar se estendeu para 10/5. A equipe seguiu pressionando no bloqueio e chegou a fazer 22/8, até que fechou por 25/11.

A reação do Praia começou no terceiro set. O time abriu 11/10 e estendeu a vantagem para 17/14. Apesar do susto ao tomar a virada, reagiu e fechou em 25/23.

No penúltimo, foi a vez do Minas cometer erros. O Praia Clube se aproveitou e abriu 10/4. O técnico Nicola até pediu tempo para acertar o time, mas não adiantou, já que viu o adversário vencer por 25/19.

No tie-break, o Praia conseguiu abrir 11/4. Assim, manteve o foco e conquistou o triunfo por 15/7.