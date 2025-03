Portuguesa inicia preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro

Após um breve recesso, o elenco da Portuguesa se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT do Parque Ecológico do Tietê, dando início à preparação para a Série D, que tem início em abril.

O primeiro dia de atividades foi marcado por avaliações físicas e médicas realizadas pelo Núcleo de Saúde e Performance, sob a coordenação do Dr. Turíbio Leite. O objetivo foi checar a condição dos atletas e prevenir possíveis lesões.

Na sequência, os jogadores participaram de trabalhos físicos na academia e no campo com os preparadores Leonardo Almeida e Márcio Leite.

Já no segundo bloco do treino, o treinador Cauan de Almeida comandou atividades técnicas e táticas no gramado, buscando ajustar os primeiros detalhes e retomar o ritmo de jogo para a estreia na competição nacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

"O recesso foi essencial para os jogadores se recuperarem fisicamente e mentalmente depois de uma sequência desgastante de jogos. Agora, iniciamos nossa preparação para a Série D, que é o grande objetivo do clube no ano. Vamos trabalhar forte para chegar bem na estreia e construir um caminho sólido em busca do acesso", afirmou Cauan de Almeida.

A programação semanal prevê treinos até este sábado, com folga no domingo. A Lusa estreia na Série D contra o Boavista-RJ, fora de casa, na segunda semana de abril, com data e horário a serem definidos pela CBF.