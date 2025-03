Palmeiras vence São Paulo com pênalti polêmico em Vitor Roque e vai à final

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no Allianz Parque, e fará a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Raphael Veiga marcou de pênalti o único gol do jogo. A arbitragem marcou falta de Arboleda em Vitor Roque dentro da área após trapalhada de Rafael na saída de bola. O Tricolor do Morumbi reclamou demais da marcação.

Vitor Roque, estreante da noite, teve atuação importante. Além de ter sofrido o pênalti, ele deixou Facundo Torres na cara do gol para marcar o segundo, mas Rafael fez grande defesa. Ele saiu aos 29 minutos do 2º tempo com câimbras.

Reunião vai definir datas da decisão. Na tarde desta terça-feira, o Conselho Técnico da FPF se reunirá com os clubes para decidir as datas e horários das partidas.

A única certeza até o momento é que o Corinthians fará o jogo decisivo na Neo Química Arena. O Alvinegro teve a melhor campanha geral do estadual e tem o direito de jogar o segundo jogo da final em seus domínios.

O Palmeiras busca o tetracampeonato consecutivo. A equipe de Abel Ferreira venceu as últimas três edições da competição.

São Paulo controla 1º tempo, mas erro defensivo custa caro

O Choque-Rei começou muito estudado e com poucas chances criadas nos minutos iniciais. Nenhuma das equipes queria se expor nos minutos iniciais da semifinal.

O São Paulo entrou explorando o contra-ataque, mas passou a ditar o ritmo do jogo na casa do rival. O retorno de Luciano ao time titular fez com que Lucas pendesse para a esquerda, embora ainda tivesse liberdade para flutuar. Enquanto isso, o esquema com três zagueiros se mostrava eficiente na marcação e também na troca de passes, só que faltou aos visitantes serem incisivos com a bola no pé.

O Palmeiras, aos trancos e barrancos, inaugurou o placar no apagar das luzes do primeiro tempo em pênalti sofrido por Vitor Roque. O time comandado por Abel Ferreira sofria para criar coletivamente, apesar de chegar com mais perigo, e dava espaço para o São Paulo no campo de defesa. Quando pressionou a saída de bola, pouco antes do intervalo, viu Arboleda derrapar na própria área e não perdoou.

Jogo muda de cenário, mas São Paulo não tem poder ofensivo

O Palmeiras deixou o São Paulo com a bola na etapa final e apostou em uma marcação forte para apostar nos contra-ataques. A equipe teve boas escapadas, mas pecou demais na decisão final dos lances.

Já o time de Zubeldía apresentou um repertório muito pobre no ataque, com apenas lampejos individuais de Lucas e Calleri. Weverton não fez nenhuma grande intervenção na partida.

Lances importantes

Palmeiras assusta com Vanderlan. Aos 23 minutos do 1º tempo, o lateral esquerdo encheu o pé de longe, e Rafael salvou o São Paulo com a ponta dos dedos.

Estêvão quase marca um golaço. Aos 30, Estêvão recebeu na ponta direita, passou por dois marcadores e bateu colocado. A bola passou muito perto do gol de Rafael.

Raphael Veiga, de pênalti, abre o placar para o Palmeiras. O goleiro Rafael recebeu uma bola recuada e errou passe para Arboleda. Vitor Roque roubou a bola e caiu em dividida com o defensor equatoriano dentro da área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade. Aos 46 minutos, Veiga bateu firme no canto direito, Rafael caiu para o outro lado e o Palmeiras fez 1 a 0.

Calleri perde grande chance para o São Paulo. Aos 49, Ferraresi cabeceou para a área, Calleri apareceu sozinho na marca do pênalti, mas finalizou para fora.

Rafael mantém o São Paulo vivo no jogo. Aos 21 minutos do 2º tempo, Vitor Roque deixou Facundo Torres na cara do gol, mas o goleiro Rafael saiu bem e fez grande defesa para evitar o segundo gol alviverde.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 SÃO PAULO

Data e horário: 10 de março, às 21h35 (de Brasília)

Competição: semifinal do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 38.865

Renda: R$ 5.263.294,60

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Micael, Emiliano Martínez, Estêvão (PAL); Alan Franco, Sabino e Ferraresi (SAO)



Gol: Raphael Veiga, aos 46 minutos do 1° tempo (PAL);

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan; Emiliano Martínez (Gustavo Gómez), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Facundo Torres (Felipe Anderson), Estêvão (Mayke) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi (Igor Vinícius), Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric (Ferreira), Alisson, Lucas (Erick), Oscar e Enzo Diaz; Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

