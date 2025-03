Palmeiras vence o São Paulo com pênalti polêmico e pega Corinthians na final do Paulistão

A final do Campeonato Paulista será decidida entre Palmeiras e Corinthians. Nesta segunda-feira, o Verdão bateu o São Paulo, por 1 a 0, pela semifinal, com gol de pênalti polêmico e avançou à final do Estadual. Raphael Veiga foi quem estufou a rede do adversário em duelo que aconteceu no Allianz Parque.

As decisões estão marcadas para acontecer no dia 16 de março, próximo domingo, enquanto o jogo de volta deve ser disputado no dia 27, de acordo com a tabela base da Federação Paulista de Futebol. A primeira partida será no Allianz Parque e a segunda na Neo Química Arena.

Com isso, o Palmeiras chega à sexta final consecutiva de Estadual, a quarta sob comando do técnico Abel Ferreira. Atual tricampeão, o Alviverde busca conquistar o inédito tetracampeonato.

O jogo

Com o Allianz Parque inflamado, o Palmeiras começou o jogo com a posse de bola e tentando sufocar o adversário, mas demorou para ter chances claras. Aos cinco minutos, Richard Ríos soltou uma pancada da intermediária e obrigou o goleiro Rafael a espalmar pela linha lateral. Pouco depois, Ferraresi cruzou a bola na área para Calleri, que cabeceou na segunda trave e mandou por cima do gol de Weverton. Por volta dos dez, Micael lançou boa bola no ataque, Raphael Veiga não chegou a tempo e Rafael ficou com a bola.

Aos 11, Martínez derrubou Lucas e o árbitro marcou falta, longe da área, Na cobrança, Oscar mandou na área, Calleri cabeceou na pequena área e a defesa palmeirense afastou. Com 20 minutos no relógio, foi a vez do Palmeiras cobrar uma falta. Richard Ríos mandou a bola próximo do travessão da meta tricolor. Três minutos depois, a bola sobrou para Vanderlan na entrada da área e o lateral finalizou ao gol obrigando Rafael a fazer grande defesa. Já aos 30 foi a vez de Estêvão arriscar. O camisa 41 recebeu de Marcos Rocha pela direita, driblou a marcação e bateu da entrada da área, por cima do gol.

Pouco depois, Estêvão fez mais uma boa jogada e inverteu para Vanderlan. Ele invadiu a área e cruzou para o meio. Arboleda se atrapalhou, a bola ficou viva, mas na hora de finalizar Estêvão foi travado e chutou para fora. A pressão do Palmeiras funcionou na reta final. Ferraresi recuou para Rafael, que precisou sair rápido após chegada de Veiga e tocou errado para Arboleda. Vitor Roque roubou a bola, foi derrubado pelo zagueiro e o árbitro marcou o pênalti, decisão que foi questionada pelos jogadores do São Paulo. Flávio Rodrigues de Souza marcou em campo e não foi chamado para rever o lance no VAR. Na cobrança, aos 46, Raphael Veiga estufou a rede. Calleri levou perigo, na sequência, em um cabeceio por cima do gol.

No início do segundo tempo, o São Paulo teve boa chegada. Aos dois, Calleri recebeu levantamento na área, cabeceou para o chão e viu Weverton fazer a defesa. Quatro minutos depois, Emiliano Martínez derrubou Lucas e o Tricolor ganhou a falta. Na cobrança, Oscar mandou direto, por cima do gol palmeirense. Aso 13, Enzo Díaz cruzou e Calleri cabeceou com perigo. A bola passou perto da trave palmeirense. Aos 17, depois de mais uma cobrança de falta, Oscar mandou na área, Murilo afastou, Alan Franco ficou com a sobra e carimbou a defesa.

Na sequência, Vitor Roque deu um passe longo, mas esticou muito a bola para Estêvão, que não alcançou. Aos 21, o camisa 9 do Verdão fez boa jogada pelo lado esquerdo e deixou Facundo Torres na cara do gol. O uruguaio, porém, viu Rafael sair e fazer grande defesa para evitar o segundo gol. Pouco depois, Flaco López foi derrubado pouco antes da meia-lua. Veiga cobrou direto e Rafael defendeu.

Aos 41, Felipe Anderson puxou contra-ataque pela esquerda, mas errou na hora de finalizar. Estêvão ficou com o rebote, bateu colocado, mas para fora.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 0 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 10 de março de 2025 (segunda-feira)



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Público: 38.865 torcedores



Renda: R$ 5.263.294,60

Gol: Raphael Veiga, aos 46? do 1º T (Palmeiras)



Cartões amarelos: Emiliano Martínez, Estêvão e Micael (Palmeiras); Alan Franco, Ferraresi e Sabino (São Paulo)



Cartão vermelho: nenhum

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Gustavo Gómez) e Veiga; Estêvão (Mayke), Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres (Felipe Anderson).



Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Igor Vinícius), Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric (Ferreira), Alisson, Oscar, Luciano (André Silva) e Enzo Díaz; Lucas (Erick) e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía