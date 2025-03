Palmeiras terá Vitor Roque titular, e São Paulo conta com retorno de Luciano; veja escalações

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o clássico de logo mais, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Do lado alviverde, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Vitor Roque entre os titulares, enquanto no São Paulo, Luis Zubeldía trouxe o retorno de Luciano ao 11 inicial e optou por manter a formação com três zagueiros.

O Verdão irá para o Choque-Rei com uma única mudança em relação à partida das quartas de final. Vitor Roque comanda o ataque palmeirense no lugar de Flaco López. Já Vanderlan é mantido na lateral esquerda, enquanto Micael também continua entre os titulares.

A escalação do Palmeiras, então, tem: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Do outro lado, o São Paulo terá uma mudança em relação ao 11 inicial da vitória sobre o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão. Luciano assume a vaga de Marcos Antônio no meio-campo e completa o 'quarteto mágico' com Oscar, Lucas e Calleri. Zubeldía, assim, mantém o sistema com três zagueiros, que tem funcionado para o Tricolor.

O São Paulo está escalado da seguinte forma: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Luciano, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri.

A bola rola às 21h35 (de Brasília) para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. O finalista encara o Corinthians, que venceu o Santos na primeira semifinal no último domingo.

Flávio Rodrigues de Souza será o responsável por apitar o Choque-Rei, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral comanda o VAR.