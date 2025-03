Sintético, bandeira, sala e ofensas: Palmeiras e SPFC acumulam polêmicas

Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela semifinal do Campeonato Paulista e tentam se esquivar das polêmicas que acompanham o clássico nas últimas edições do Estadual. De discussão sobre o gramado sintético a "veto" e ofensas, os clubes podem adicionar, nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, mais um item nesta lista.

Gramado sintético

Lucas Moura, do São Paulo, foi um do líderes da campanha de jogadores contra os gramados sintéticos no Brasil. O principal lema do movimento é "Futebol profissional não se joga em gramado sintético".

Oscar e Lucas, inclusive, não foram titulares no empate pela fase de grupos do Paulistão, em jogo no Allianz Parque. Segundo André Hernan, colunista do UOL, porém, a ausência estava relacionada a uma questão física e não ao gramado.

Confirmado o clássico pela semifinal do Paulistão, os jogadores tricolores adotaram um tom mais ameno. Zubeldia, Alisson, Lucas Moura e Oscar foram questionados nos últimos dias sobre o confronto ser no sintético.

Não é a gente contra o Palmeiras, é contra os gramados sintéticos. Eu, particularmente, será a primeira vez que estou jogando no gramado sintético, na Europa não jogava, na China não tinha. Estou vendo que os jogadores estão sofrendo, os dois jogos no sintético acabei não jogando muito [no Allianz e no Pacaembu], mas vi os companheiros. Alisson sofreu com o tornozelo. Esperamos um gramado melhor Oscar, em entrevista coletiva

Sabia que essa pergunta viria [se seria poupado pelo sintético]. Já falei tudo o que tinha para falar sobre o gramado, falei o que eu acho. A gente fez esse movimento, espero que algum dia dê resultado, mas agora a realidade é que ainda está aí, não tem com fugir disso, é decisão, semifinal, não tem como ficar fora Lucas Moura

Bandeirinha de escanteio

Já o chute na bandeirinha de escanteio ao comemorar um gol agitou as torcidas organizadas dos clubes. A Federação Paulista, inclusive, enviou um ofício aos semifinalistas do Paulistão pedindo para os jogadores não chutarem as bandeirinhas.

Líder da Independente, maior organizada do São Paulo, prometeu "liberar o chopp" caso o Tricolor vá à semi e Luciano chute a bandeira do Allianz. "Se eliminar eles no chiqueiro, Luciano chutar a bandeirinha e disser 'Estão mais calmos?', eu vou liberar o chopp aqui no Morumbi. Pode colar geral", afirmou Henrique Gomes, o Baby.

O presidente da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) rebateu e ameaçou invadir o campo. Marcelo Lima mandou o "recado" para FPF e órgãos públicos afirmando que o ato incita violência e convocou os palmeirenses a se sentarem no gramado, sem agressão, caso algum jogador adversário faça tal gesto na casa verde.

Baby voltou a provocar e compartilhou uma foto de Luciano dando voadora na bandeira com o símbolo alviverde: "Já chutou uma vez e vai chutar de novo". O atacante são-paulino fez a controversa comemoração ao marcar na partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão do ano passado, que terminou com vitória do time comandado por Abel Ferreira no apagar da luzes, por 2 a 1.

'Veto' e ofensa a Abel

O São Paulo impediu o técnico Abel Ferreira de usar a sala de coletivas do MobrumBis após empate pelo Paulistão de 2024. O "veto" teria sido uma resposta a um episódio de outubro de 2023, quando o Tricolor teve um espaço improvisado para o então técnico Dorival Jr falar com a imprensa.

Além disso, o diretor de futebol tricolor Carlos Belmonte xingou o técnico Abel Ferreira de "português de merd*". O Palmeiras, na época, acusou o dirigente de xenofobia. Belmonte chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas, mas os dois só fizeram as pazes em abril, antes de um jogo pelo Campeonato Brasileiro.

A partida ainda contou com muita reclamação dos tricolores com a arbitragem. O presidente Julio Casares classificou a arbitragem como "conjunto desastroso" e disse que a federação paulista "não pode atuar dessa forma". Já Pablo Maia cobrou a expulsão de Richard Ríos.

Os presidentes Leila Pereira e Julio Casares se reuniram dois dias após o clássico para acalmar os ânimos. Os dirigentes participaram de reunião com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da FPF, e conversaram de forma educada.