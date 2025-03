Palmeiras realizará série de ações contra o racismo antes de Choque-Rei no Allianz

Nesta segunda-feira, antes da bola rolar no Allianz Parque pelo Choque-Rei da semifinal do Paulista, o Palmeiras promoverá uma série de ações contra o racismo, após o ocorrido com Luighi, atacante da equipe. O jogo está marcado para às 21h35 (de Brasília).

Antes do confronto, o Aviverde levará ao gramado do Allianz Parque um bandeirão com a frase "#SomosSociedade", campanha lançada pelo clube em 2024 que busca combater qualquer tipo de discriminação.

O Periquito e o Porco Gobbato, famosos mascotes do Palmeiras, também irão levar uma bandeira e uma faixa em alusão à campanha. Após o aquecimento dos palmeirenses, o rapper Rincon Sapiência realizará um minuto de barulho contra o racismo.

Para finalizar, perto da bola rolar, antes do Hino Nacional, os jogadores palestrinos carregarão uma faixa com a frase "Todos contra o racismo".

O São Paulo também divulgou, nesta segunda-feira, que irá a campo com um patch antirracista em sua manga esquerda. A ação terá a frase "Racismo = Menos Três Pontos", seguido do desenho de um punho erguido - símbolo da luta antirracista. O clube do Morumbis, além da punição criminal, defende a punição esportiva ao clube do torcedor que comete tal ofensa.

O caso Luighi

Na última quinta-feira, no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai, o jogador Luighi, da base palmeirense, sofreu ofensas racistas de torcedores do Cerro Porteño, em partida da Libertadores sub-20.

No mesmo dia do ocorrido, ainda, o São Paulo se manifestou em suas redes sociais e defendeu o atleta do Palmeiras. "Que os responsáveis sejam punidos. Independentemente de clubes e rivalidades, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo".

A Conmebol divulgou, neste domingo, punições ao Cerro Porteño por conta das ofensas racistas contra o atacante Luighi. O clube paraguaio terá que pagar uma multa e jogará com os portões fechados na Libertadores sub-20. O valor da pena é de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual). O montante deverá ser pago no prazo de 30 dias corridos a partir desta segunda-feira.

Desta maneira, CBF e Palmeiras contestaram a punição da entidade e expuseram indignação. O clube paulista, por exemplo, entende que as medidas tomadas pela entidade foram "extremamente brandas".