Palmeiras ganha apoio da Libra e LFU e envia carta à Fifa por intervenção no combate ao crime de racismo

O Palmeiras enviou nesta segunda-feira uma carta à Fifa a fim de solicitar a intervenção da entidade no combate aos crimes de discriminação racial que vêm sendo cometidos nas competições da América do Sul.

Nesta ação, o clube contou com as adesões de Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e LFU (Liga Forte União). Com isso, o movimento une os principais clubes do país, que se juntaram para pedir maior rigor nas penas aplicadas em casos de racismo.

O documento traz um longo histórico dos episódios de racismo nas competições da Conmebol e as punições brandas aplicadas pela entidade, que, na visão dos clubes, trata o problema sem a devida seriedade.

Os signatários da carta pedem que Fifa e Conmebol criem novas regulamentações para casos de racismo no futebol por meio das quais os clubes possam ser responsabilizados. Na última sexta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já havia pedido a união dos clubes para debater as possíveis medidas e penas aos que cometessem crime de racismo.

A primeira medida seria a aplicação de multa de 500 mil dólares, que poderia ser reduzida a até 100 mil dólares se o torcedor for identificado e punido criminalmente. No entanto, em caso de reincidência, o clube punido seria sumariamente eliminado da competição.

O caso Luighi

Na última quinta-feira, no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai, o jogador Luighi, da base palmeirense, sofreu ofensas racistas de torcedores do Cerro Porteño, em partida da Libertadores sub-20.

No mesmo dia do ocorrido, ainda, o São Paulo se manifestou em suas redes sociais e defendeu o atleta do Palmeiras. "Que os responsáveis sejam punidos. Independentemente de clubes e rivalidades, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo".

A Conmebol divulgou, neste domingo, punições ao Cerro Porteño por conta das ofensas racistas contra o atacante Luighi. O clube paraguaio terá que pagar uma multa e jogará com os portões fechados na Libertadores sub-20. O valor da pena é de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual). O montante deverá ser pago no prazo de 30 dias corridos a partir desta segunda-feira.

Desta maneira, CBF e Palmeiras contestaram a punição da entidade e expuseram indignação. O clube paulista, por exemplo, entende que as medidas tomadas pela entidade foram "extremamente brandas".