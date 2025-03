Onde vai passar Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão? Como assistir ao vivo

Palmeiras e São Paulo medem forças hoje, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista 2025.

Onde assistir? UOL Play (streaming) transmite ao vivo. Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Henrique Guidi e os comentários de André Hernan e Casagrande.

O UOL Play exibe as emoções do mata-mata do Paulistão. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

Na reta final, a única vantagem para quem tem melhor campanha é jogar a partida decisiva em casa. Quem vencer estará na final e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis.

O Palmeiras avançou à semifinal após vencer o São Bernardo. Com bela exibição de Estêvão, com direito a dois gols marcados, o Alviverde venceu por 3 a 0.

A classificação do São Paulo veio sobre o Novorizontino. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol do centroavante Calleri.

Palmeiras x São Paulo -- Campeonato Paulista 2025

Allianz Parque, em São Paulo (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming), Zapping TV (streaming), CazéTV (Youtube), Record (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (Streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).

1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.

2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar

3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.

4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".

5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.

6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!

Como assistir ao UOL Play pelo navegador

1. Para assistir pelo navegador do computador ou celular, acesse uol.com.br/play e clique em entrar.

2. Digite seu e-mail e a sua senha cadastrada no UOL e clique em entrar.

3. Pronto! Agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.

Como assistir ao UOL Play pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo UOL Play na App Store ou Google Play.

2. Acesse o aplicativo, clique em entrar e insira o e-mail e senha cadastrados no UOL.

3. Pronto, agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.