O mistério que não funcionou: por que Caixinha levou Neymar para o banco?

O técnico Pedro Caixinha resolveu fazer um mistério com Neymar, mas a estratégia não funcionou na eliminação do Santos para o Corinthians.

O que aconteceu

Caixinha soube no dia do jogo, pela manhã, que Neymar não enfrentaria o Corinthians e resolveu fazer um mistério para confundir o rival da semifinal do Campeonato Paulista.

O treinador pediu para Neymar ficar no banco, mesmo com a decisão de não jogar já tomada previamente. O camisa 10 só entraria se a decisão fosse para os pênaltis. O problema foi um incômodo na posterior esquerda.

O técnico português entendeu que Neymar seria importante para apoiar os companheiros e também geraria uma dúvida no Corinthians. Essa interrogação acabou quando o astro nem foi para o aquecimento na etapa final.

A estratégia não funcionou. Enquanto o Santos era eliminado, a torcida se perguntava por que Neymar não entrava. Parte dos santistas criticou o jogador nas redes sociais sem saber desse combinado. Neymar deixou o estádio sem dar entrevista.

O Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter sua contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas fez com que ele não pudesse participar. Foi um pedido meu e ele aceitou em estar com o grupo. Ele é um jogador diferenciado, iluminado e que tem uma energia fantástica. O Neymar sofreu muito por não poder participar do jogo Pedro Caixinha

Neymar está lesionado?

Neymar sentiu um problema na coxa esquerda nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino, no dia 2, e saiu de campo por precaução.

Não foi detectada nenhuma lesão, e Neymar foi liberado assim como todo o elenco para a folga de Carnaval.

O astro se reapresentou na quarta e sentiu novamente essa dor no final do treino de quinta-feira, no CT Rei Pelé, gerando preocupação do departamento médico.

Novos exames não acusaram lesão novamente, mas Neymar foi diagnosticado com alto risco de lesão muscular. O Santos passou a tratá-lo como dúvida.

Neymar fez reforço muscular e não foi a campo na sexta e nem no sábado. No domingo, dia de jogo, ele e Caixinha decidiram pela não utilização.

O UOL ouviu que Neymar teria atuado em parte do jogo se não fosse pela seleção brasileira. O craque se poupou por causa das partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março.

A tendência é que Neymar siga convocado e possa enfrentar os rivais pelas Eliminatórias. No Santos, fica a frustração, apesar de todos saberem que a prioridade é a seleção.

O Peixe só voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, dia 30, em São Januário. Serão três semanas sem atuar.