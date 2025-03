Novo reforço do Atlético-MG, João Marcelo é regularizado no BID

Reforço do Atlético-MG para a temporada, o atacante João Marcelo foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira. Sendo assim, o jogador pode estrear pelo Galo a partir do início do Campeonato Brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atle?tico Mineiro (@atletico)

João Marcelo foi revelado pelas categorias de base do Guarani. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o atleta marcou cinco gols em cinco jogos.

Além de estar presente na Copinha, o jogador disputou 11 partidas no Campeonato Paulista pela equipe principal do Bugre. Ele marcou quatro gols e distribuiu duas assistências.

O jovem atacante de 19 anos é o nono reforço do Galo para a temporada de 2025. Além dele, o clube mineiro trouxe Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Tomás Cuello, Caio, Rony e Ivan Roman.

O Atlético-MG volta a campo neste sábado, contra o América-MG, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. O Galo venceu o jogo de ida por 4 a 0.