Neymar vai da euforia à queda e termina '1ª fase' no Santos com polêmicas

A eliminação para o Corinthians sacramentou o fim da "primeira parte" do retorno de Neymar ao Santos. Após chegada badalada, com direito à festa na Vila Belmiro e "batismo" de príncipe, o camisa 10 não saiu do banco de reservas no último domingo e tem seu nome mais uma vez envolvido em polêmicas.

Festa e estreia

O Santos organizou uma grande festa na Vila Belmiro para apresentar Neymar, que imediatamente foi abraçado por torcedores e companheiros de time. Na ocasição, Neymar chorou ao ouvir os gritos de "Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar" das arquibancadas.

Neymar estreou em empate contra o Botafogo-SP e marcou em seu quarto compromisso pelo Santos. Neste período, o atacante teve seu primeiro clássico, diante do Corinthians, com derrota por 2 a 1.

Sequência e gol olímpico

Aos poucos, Neymar ganhou minutos no Santos e rapidamente se tornou titular de Pedro Caixinha. Pelo Campeonato Paulista, foram três gols e três assistências em sete jogos.

E o camisa 10 roubou a cena com o gol olímpico na vitória sobre a Inter de Limeira. O triunfo garantiu o Santos no mata-mata do Estadual, assim como na liderança do Grupo B.

A expectativa era de que o craque deslanchasse de vez no mata-mata do Paulista, mas ele sentiu a coxa contra o Red Bull Bragantino. Neymar caiu no gramado no segundo tempo do jogo pelas quartas de final e pediu substituição. O jogador, porém, foi às redes sociais e afirmou que se tratava apenas de um desconforto.

Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar. Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade. Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física. Neymar, no Instagram

Lesão, carnaval e reserva

Neymar passou por exames, não teve lesão constatada, mas seguiu com incômodo e perdeu treinos. O jogador fez reforço muscular e não foi a campo nos dois dias anteriores ao clássico pelas semifinais do Paulistão.

O camisa 10 virou dúvida para o classifico após ser diagnosticado com alto risco de lesão muscular. Ele passou por novos exames, que não apontaram lesão, mas sim o risco de uma.

Após sentir o desconforto, Neymar foi para o Rio de Janeiro durante a folga para curtir o Carnaval. O craque esteve na Sapucaí na última segunda-feira, ao lado de Bruna Biancardi.

No domingo, Neymar e Caixinha decidiram que ele não seria utilizado contra o Corinthians. O atacante passou a partida inteira no banco de reservas e, como o Santos não comunicou a situação do craque, houve questionamento de porque ele não era utilizado.

Após a eliminação do Alvinegro, o camisa 10 se manifestou nas redes sociais: "Na quinta-feira, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo. Fizemos um teste pela manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais forte para lutar por nossos objetivos", escreveu no Instagram.

Polêmicas

Convocação para a seleção brasileira impactou na decisão de Neymar não atuar contra o Corinthians. O UOL ouviu que Neymar teria atuado em parte do jogo se não fosse a Data Fifa. O craque se poupou por causa das partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março.

O técnico Pedro Caixinha resolveu fazer mistério sobre a lesão de Neymar. O comandante pediu para o camisa 10 ficar no banco mesmo sem ter condições de jogo e criar uma dúvida no Corinthians. O atacante só entraria caso a disputa fosse para os pênaltis.

Sem saber do cenário, a torcida se perguntou por que Neymar não entrava. Parte dos santistas criticou o jogador nas redes sociais.

Agenda

Neymar agora se apresenta à seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. As partidas estão marcadas para os dias 20 e 25 de março.

Santos só volta a campo no fim de março, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrentará o Vasco, no dia 30, em São Januário.