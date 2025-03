Neymar é criticado e ataca influencer santista: 'fica quieto que é melhor'

Neymar respondeu às críticas de um influenciador santista que postou um vídeo de desabafo por conta da ausência do jogador na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians.

O que aconteceu

O santista César Augusto se disse indignado porque esperava ver Neymar jogando o clássico na Neo Química Arena (veja abaixo). O camisa 10 do Peixe ficou no banco de reservas e não entrou em campo por conta de um incômodo na coxa esquerda.

Eu estou indignado. Saiu do jogo contra o Bragantino falando que estava tudo bem. Foi curtir o feriado de Carnaval, dando a entender para o santista que estava tudo ok. O Neymar vai jogar o jogo mais importante do ano para o time santista. Chega hoje, o Neymar não entra sequer 10 minutos para ajudar a buscar o resultado

Neymar não deixou por menos e respondeu ao influencer nos comentários do vídeo no Instagram. "Fica quieto que é melhor fera [sic]", escreveu o camisa 10 do Santos.

César Augusto levou na boa e gravou outros vídeos para falar sobre a reação de Neymar. "Em nenhum momento o ofendi, faltei com respeito ou fiz crítica pessoal. Não critiquei se ele ia curtir o Carnaval ou não, apenas pontuei que, se ele foi, aparentou para o torcedor estar tudo bem (...) Foi apenas uma pontuação de que o torcedor não tinha informação nenhuma".

Sócio-torcedor do Santos, César Augusto é influenciador e tem mais de 90 mil seguidores no Instagram -e quase 165 mil seguidores no TikTok.

Entenda a polêmica

O ponto principal das discussões gira em torno do fato de o camisa 10 do Santos ter pulado o Carnaval no Rio na noite de segunda-feira (3), mesmo com uma lesão na coxa. Ele sentiu incômodo no jogo contra o Bragantino, pelas quartas de final, e chegou ao cair no gramado pedindo substituição. O jogador, porém, foi às redes sociais e afirmou que se tratava apenas de um desconforto.

Neymar passou por exames, não teve lesão constatada, mas seguiu com incômodo e perdeu treinos. O jogador fez reforço muscular e não foi a campo nos dois dias anteriores ao clássico pelas semifinais do Paulistão.

O camisa 10 virou dúvida para o clássico após ser diagnosticado com alto risco de lesão muscular. Ele passou por novos exames, que não apontaram lesão, mas sim o risco de uma.

Após sentir o desconforto, Neymar foi para o Rio de Janeiro durante a folga para curtir o Carnaval. O craque esteve na Sapucaí na última segunda-feira, ao lado de Bruna Biancardi.

No domingo, Neymar e Caixinha decidiram que ele não seria utilizado contra o Corinthians. O atacante passou a partida inteira no banco de reservas e, como o Santos não comunicou a situação do craque, houve questionamento de porque ele não era utilizado.

Após a eliminação do Alvinegro, o camisa 10 se manifestou nas redes sociais: "Na quinta-feira, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo. Fizemos um teste pela manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais forte para lutar por nossos objetivos", escreveu no Instagram.