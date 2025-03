Neymar no Carnaval foi falta de compromisso com Santos? Colunistas opinam

Neymar mostrou falta de compromisso com o Santos ao curtir o Carnaval e depois desfalcar o time no duelo contra o Corinthians valendo vaga na final do Paulistão? No Posse de Bola, os colunistas José Trajano, Juca Kfouri e Danilo Lavieri criticaram o comportamento do camisa 10.

Neymar foi poupado e não saiu do banco na eliminação do Peixe na Neo Química Arena. Segundo apurou a reportagem do UOL, o craque priorizou a seleção brasileira.

Trajano: Neymar não teve compromisso com Santos

O Santos devia reclamar do Neymar. Não é do juiz, reclamar do Neymar, que caiu na folia e ficou no banco. E o Santos vai se agarrar agora à arbitragem? Ele tem que se agarrar ao Neymar, peitar o Neymar no vestiário, o pai do Neymar, que negócio é esse? Se preservar para jogar na seleção e cair na folia? Pega o helicóptero, vai lá, pula, dança, canta, samba, e agora diz que não, que o incômodo só se revelou maior na quinta-feira, depois do Carnaval?

Foi falta de compromisso do Neymar com o Santos e com a torcida santista. Não é novidade nenhuma, é só uma constatação do que a gente imaginava que um dia fosse acontecer e aconteceu mais rápido do que a gente esperava. Ele cair na folia, cair no samba, não ter condições de jogar, salve o Jorge Jesus, que dizia isso. Quando Jorge Jesus falou isso, ridicularizaram o Jorge Jesus, que não é principiante. Tá aí, [Neymar] jogou meia dúzia de jogos, jogou até direitinho, mas se revela um sujeito que não tem compromisso com os compromissos que diz que assumiu, o amor à camisa, com o time que o formou.

José Trajano

Juca: Foi mais uma molecagem e mais uma farsa do Neymar

Quanto ao Neymar, a melhor definição quem deu foi o nosso Julio Gomes, ao dizer que o problema de ter Neymar, é não ter Neymar, isto é uma experiência que todos os times pelos quais ele passou, só faltava o Santos, sabem, incluindo a seleção brasileira: quantas vezes na hora do vamos ver Neymar estava fora?

Fosse no Barcelona, fosse no Paris Saint-Germain e agora estreou no Santos esta mesma situação, porque na primeira passagem dele pelo Santos, sejamos justos, não - ele sempre esteve na hora H. Ontem não esteve porque preferiu jogar na seleção? Meu Deus! O que pensará o santista?

E a farsa de colocá-lo no banco? Para assustar a torcida, o time do Corinthians, um bando de profissionais experientes — ah, o Neymar está no banco, será que ele vai entrar? Os jogadores do Corinthians jogaram com essa preocupação? O que me preocupa é pensar o que o grande capitão Zito acharia disso, o que o Rei Pelé acharia disso. O Santos não se deu ao respeito.

Ficou muito feio. Vai pro Carnaval com o incômodo na coxa? Cuida do incômodo, se está preocupado de fato com a seleção brasileira também. Então realmente foi deplorável o que aconteceu ontem. É mais uma página que desilustra a história do Neymar como jogador de futebol profissional - mais uma molecagem, mais uma farsa.

Juca Kfouri

Lavieri: Atitude de Neymar é um escândalo

Para quem acompanha a carreira do Neymar, não é nada surpreendente. É muito conveniente o Neymar falar que sentiu essa lesão na quinta-feira porque você justifica o Carnaval. É muito conveniente você dizer que tudo começou na quinta-feira, quando o Neymar teve um problema na mesma coxa nas quartas de final no fim da semana passado e saiu do jogo.

Estava na cara que ele não deveria ter ido ao Carnaval. Mas é folga dele, coitado do Neymar. Jogador de futebol é isso: os caras também são altamente remunerados por ter que abrir mão muitas vezes da sua vida pessoal em alguns momentos, o cara vive do corpo.

Ele não foi visitar a família, ele foi para o Carnaval e aí entram todas as questões: bebeu ou não bebeu? Se bebeu, a gente sabe que o álcool atrapalha. Não dormiu direito porque passou a madrugada no Carnaval, isso também atrapalha a recuperação, isso também atrapalha o corpo. E tudo isso num momento que o Neymar jogaria o único título que ele poderia ganhar no Santos. Então, é realmente um escândalo essa atitude do Neymar, o jeito que ele lidou com isso.

Danilo Lavieri

