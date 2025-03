Neto detona Neymar após lesão e ausência na semi: 'Como vai ao Carnaval?'

A ausência de Neymar na semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, foi um duro golpe na segunda passagem do atacante pelo Santos. Lesionado, o atacante não se recuperou a tempo de estar à disposição do técnico Pedro Caixinha e viu do banco a derrota por 2 a 1 e a consequente eliminação do Estadual.

Após a partida, o ex-jogador e apresentador Neto criticou o camisa 10, que foi ao carnaval, no Rio, mesmo ciente do problema muscular.

"O Neymar ficou de auxiliar. Foi para o carnaval, de helicóptero, ficou seis horas de pé e está com uma contratura. Como é que vai para o carnaval e não se trata? É um absurdo", questionou o apresentador, durante o programa Apito Final, da Band.

Sem Neymar, o Corinthians venceu por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro - Tiquinho Soares diminuiu para os visitantes - e aguarda o classificado entre Palmeiras e São Paulo na decisão.

CRAQUE NETO SOBRE NEYMAR: "COMO VAI PARA O CARNAVAL E NÃO SE TRATA?" 🗣🗣



Neto detonou Neymar por desfalcar o Santos contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista neste domingo (9). #EsporteNaBand pic.twitter.com/09cCd0gXfh -- Esporte Na Band (@esportenaband) March 10, 2025

Neymar sentiu o primeiro desconforto na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no dia 2, domingo de carnaval. Na folga que o Santos deu ao elenco na segunda e terça-feira, viajou com a família e amigos para o carnaval no Rio. Segundo o próprio camisa 10, voltou a sentir um incômodo na coxa esquerda na quinta-feira, dois dias depois de ter ido à Sapucaí, onde foi madrugada adentro vendo os desfiles das escolas de samba.

"Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros, mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou. Fizemos um teste hoje (domingo) de manhã e eu acabei sentindo novamente (a lesão)", afirmou o atacante, por meio do Instagram. Ele não falou com a imprensa na saída da Neo Química Arena. "Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais forte para lutar por nossos objetivos."

O craque chegou a participar do aquecimento com os companheiros momentos antes do clássico com o Corinthians, mas já estava certo de que ele não entraria em campo. Pedro Caixinha decidiu que seria importante para o grupo ter a presença de Neymar, mesmo que o atacante não tivesse condição de jogo.

"A única coisa que foi pensada foi o desconforto. Eu penso no Santos, e não na seleção brasileira. Eu não poderia arriscar. Uma promessa que nós temos é de fazer de tudo para que o Neymar não se lesione", afirmou Caixinha. O atacante foi convocado na quinta-feira para as partidas das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina, em março.