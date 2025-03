Milly Lacombe: 'A pior escolha de Neymar é sempre a próxima'

Se quiser mudar sua fama ruim recente, Neymar deve mudar a maneira de fazer escolhas, disse Milly Lacombe, no UOL News, nesta segunda (10).

Para a colunista, escolher as festas também seria legítimo, mas Neymar precisaria deixar claro que essa passaria a ser a prioridade dele.

Como diz o meme, 'a pior escolha do Neymar é sempre a próxima'. Então, ele vai precisar mudar um pouco como ele decide o que vai fazer, quem está em volta aconselhando. Tudo bem continuar na vida de festa, ele já tem dinheiro para cinco gerações. Mas é uma escolha. Que diga para a torcida que só quer festejar, carnavalizar a vida.

Milly Lacombe

Torcedor enganado e minutagem: Alicia aponta pecados do Santos com Neymar

O Santos também é culpado por não ter Neymar na semifinal do Paulistão diante do Corinthians, disse Alicia Klein.

A gente tem que olhar, de fato, para como o Santos tem conduzido a questão do Neymar e dá para identificar várias falhas. [...] Aquele jogo de cena de o Neymar fazer postagens, entrar em campo, cumprimentar todo mundo, ficar no banco de reservas, e o Santos sabendo que ele não jogaria, não engana só o Corinthians, engana os torcedores e as torcedoras do Santos.

Alicia Klein

