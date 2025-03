Melo e Zverev são eliminados na estreia pelo Masters 1000 de Indian Wells

Nesta segunda-feira, a dupla Marcelo Melo e Alexander Zverev foi eliminada na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. Os atletas foram superados pelo finlandês Harri Heliovaara e pelo britânico Henry Patten por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h02min de partida.

O próximo torneio programado de Marcelo Melo é o Masters 1000 de Miami, na Flórida. A competição começa a partir do dia 19 deste mês.

O jogo

No primeiro set, os adversários quebraram duas vezes - no sexto e oitavo games - para marcar 6/2 e sair em vantagem no jogo. No segundo, Melo e Zverev tiveram chance de break, mas Heliovaara e Patten salvaram e, na sequência, conseguiram a quebra para abrir 3/1. Os atletas seguiram focados e fecharam em 6/3.

"Hoje não deu para nós aqui. Eles jogaram realmente muito bem. Não conseguimos encontrar uma forma de jogo para ter mais chance. Tivemos break point para passar na frente no segundo set, de repente poderia ter mudado um pouco, mas é assim mesmo quando a gente não consegue aproveitar as poucas oportunidades. Uma dupla que praticamente é a melhor que está jogando na atualidade. Eles têm uma confiança, sacam muito bem. Então essa pequena oportunidade que a gente teve precisa aproveitar quando é um time assim. E não conseguimos", afirmou Melo.

Esta foi a 16ª participação de Melo em Indian Wells, pelo terceiro ano seguido ao lado de Zverev. O brasileiro foi duas vezes vice-campeão, em 2017 e 2019, ambas ao lado do polonês Lukasz Kubot.