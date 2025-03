Mano aponta evolução do Fluminense, lembra única derrota de Filipe Luís e projeta final contra o Flamengo

O Fluminense conquistou a classificação para a final do Campeonato Carioca no último domingo. Após vencer na ida por 4 a 0, o Tricolor empatou sem gols com o Volta Redonda e garantiu a vaga na decisão, que terá o Flamengo como adversário.

Já entrando no clima da final, o técnico Mano Menezes lembrou que a única derrota de Filipe Luís como técnico foi para o Fluminense. No final do ano passado, o Tricolor bateu o Rubro-Negro por 2 a 0, em clássico válido pelo Brasileirão. O treinador ainda afirmou que sua equipe deve ser mais completa para a decisão.

"Finais têm de tudo. Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Filipe (Luís) tem é para a gente. Cada jogo tem sua história. A gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisa que vão estar nessa receita que nós queremos que funcione. A equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, nos possibilita jogar contra qualquer adversário", apontou Mano.

"No jogo da classificatória, a gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar mais na frente. Tivemos menos posse, trabalhamos com mais segurança. Para você ganhar uma final, tem que ser o mais completo, e nós vamos tentar ser essa equipe mais completa", continuou.

O time das Laranjeiras ostenta uma série de nove jogos sem perder na temporada, sendo seis vitórias e três empates. Mano falou sobre a evolução da equipe neste período após um início difícil no Estadual.

"Uma final motiva qualquer equipe. A gente, quando inicia a disputa de um campeonato, tem como objetivo chegar na grande final e disputar o título. A gente se afirmou, amadureceu, se fortaleceu na caminhada, sofremos, porque tivemos que fazer um início bem difícil. Mas nosso aproveitamento nos últimos jogos aponta um crescimento de equipe, que já vem jogando um jogo bem qualificado, criando bastante ofensivamente, que era um problema nosso que resolvemos", afirmou.

O jogo de ida da grande final está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com mando do Fluminense. Mano convocou a torcida para o primeiro clássico.

"Vamos para a disputa. É um jogo grande, um adversário grande. O torcedor está feliz da gente ter chegado, agora convidamos eles para estar conosco na primeira quarta-feira. Ajudar muito porque a empreitada é bem difícil, mas nós estamos aptos a consegui-la", projetou.