Mais 18 jogos: veja agenda de Neymar até o fim do contrato atual com Santos

Neymar assinou com o Santos até 30 de junho de 2025. Até lá, a menos que não estenda o contrato, o atacante de 33 anos tem mais 14 jogos para defender o Peixe —além de outros quatro possíveis pela seleção brasileira.

O que aconteceu

Pelo Santos, Neymar disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. São 12 jogos possíveis pelo Brasileirão, da 1ª até a 12ª rodada, marcada para 11 ou 12 de junho, e outras duas partidas pela terceira fase do torneio de mata-mata, nas semanas dos dias 30 de abril (ida) e 21 de maio (volta). O adversário ainda será definido.

Neymar ainda pode jogar outras quatro partidas pela seleção brasileira, dependendo da recuperação de sua lesão. Caso esteja liberado, ele será utilizado por Dorival Júnior nos jogos das eliminatórias contra Colômbia, dia 20 de março, no Mané Garrincha, e Argentina, dia 25, no Monumental de Núñez. Ainda há outra Data Fifa antes do fim de seu contrato com o Peixe, marcada para entre os dias 2 e 10 de junho. Neste período, o Brasil encara Equador (fora) e Paraguai (casa).

Eliminado do Paulistão, o Santos agora só volta a jogar no dia 30 de março, um domingo, quando visita o Vasco em São Januário, às 18h30 (de Brasília), na estreia do Brasileirão. Neymar tem incômodo na coxa esquerda e se recupera de lesão.

Neymar ainda está com o futuro indefinido. A imprensa internacional aponta o Barcelona como possível destino do astro brasileiro na metade do ano. O Santos, por sua vez, confia na renovação de contrato.

Caso não renove com o Santos, Neymar se despedirá do time da Vila Belmiro fora de casa, em jogo contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão, dia 11 ou 12 de junho. Vale lembrar que o campeonato nacional de pontos corridos faz pausa de um mês, entre 12 de junho e 12 de julho, para a disputa do Super Mundial de Clubes.

A (provável) agenda de jogos de Neymar até 30 de junho