Luis Enrique se inspira em 'virada épica' com show de Neymar e promete PSG atacando o Liverpool

O Paris Saint-Germain desembarcou na Inglaterra, onde encara o Liverpool pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, confiante. Depois de massacrar os ingleses, mas cair por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, há um semana, o técnico Luis Enrique se inspira na grande virada de sua carreira, quando ainda dirigia o Barcelona, para voltar à França classificado. E promete uma postura ofensiva desde o início em Anfield.

O espanhol era o comandante do Barcelona na temporada 2016/17, na qual o PSG fez 4 a 0 no primeiro jogo do mata-mata e ainda anotou um gol na volta no Camp Nou. Naquele dia, em show de Neymar (dois gols), o time catalão conseguiu uma virada épica na série ao avançar com 6 a 1, com gol heroico de Sergi Roberto nos acréscimos.

"Neste momento, estamos eliminados, então só nos resta uma opção: ganhar. Os torcedores estarão lá, como sempre. É muito importante ter o apoio deles e nosso objetivo é dar tudo para que eles se orgulhem de nós", afirmou o treinador, já na Inglaterra.

O técnico sabe que será complicado encarar um rival com 100% de aproveitamento em casa na edição da Liga dos Campeões, mas garante "conhecer" o caminho das viradas. "Eu preferiria não ter que virar desvantagem de quatro gols do PSG com o Barça. Mas, na minha carreira, mesmo quando as coisas vão mal, ainda há elementos que você pode administrar. Acho interessante administrar e tenho a habilidade de fazer isso", disse, confiante.

"Não estou buscando nenhum cálculo amanhã. Teria sido o mesmo se tivéssemos obtido um resultado positivo. Desde o primeiro minuto de jogo será simples, buscaremos a vitória", garantiu. "Arne Slot (técnico do Liverpool) sabe muito bem qual time eu escalarei amanhã, e vice versa. Será uma partida entre dois times que podem ganhar a Liga dos Campeões."