Líder, Sada Cruzeiro atropela lanterna Neurologia Ativa pela Superliga masculina

Neste domingo, o Sada Cruzeiro venceu o Neurologia Ativa, pela 19ª rodada da Superliga masculina de vôlei. No Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, o time visitante não tomou conhecimento e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/20 e 25/19.

Com a vitória, o Sada Cruzeiro segue na liderança da Superliga masculina, com 45 pontos, quatro a mais que o vice-líder Minas, que ainda joga na rodada. Por outro lado, o Neurologia Ativa, que ainda não venceu na competição, é o lanterna, com apenas dois pontos.

O Sada Cruzeiro volta à quadra nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta o Juan Ferreira, do Uruguai, pelo Sul-Americano Masculino de Vôlei, no Ginásio do UTC. O Neurologia Ativa encara o Joinville no dia 17 de março, segunda-feira, às 21 horas, pela 20ª rodada da Superliga masculina.

O jogo começou com um amasso do time visitante no primeiro set, fechando a parcial com tranquilidade por 25 a 11. Na parcial seguinte, o Neurologia Ativa conseguiu equilibrar o duelo e se manteve perto no placar até a reta final, quando o Sada Cruzeiro marcou cinco pontos seguidos e venceu por 25 a 20.

No último set, os visitantes seguiram mostrando sua superioridade e garantiram a vitória com 25 a 19 na terceira parcial.

VITÓRIA DO LÍDER!

Em Goiânia, o Sada Cruzeiro bate o Neurologia Ativa por 3 sets a 0! Com controle total do jogo, o elenco azul soma mais três pontos fora de casa para seguir isolado no topo da tabela da Superliga.

Última parcial:25/19. AGORA É SUL-AMERICANO! Partiu Uberlândia! pic.twitter.com/xgH4iveHjw ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) March 10, 2025

Praia Clube x Suzano Vôlei

Ainda neste domingo, o Praia Clube recebeu o Suzano Vôlei no Uberlândia Tênis Clube, pela 19ª rodada da Superliga masculina de vôlei, e foi derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 22/25, 27/25 e 25/20.

Assim, o Praia Clube perdeu a chance de subir na tabela e segue na 3ª posição, com 40 pontos somados. O Suzano Vôlei, por sua vez, assume a 6ª colocação, com 28 pontos.

O Praia Clube volta à quadra nesta quarta-feira, às 20h30, quando recebe o Murano, do Chile, pelo Sul-Americano Masculino de Vôlei. O Suzano Vôlei encara o Minas no próximo domingo, às 20 horas, na Arena Suzano, pela 20ª rodada da Superliga.