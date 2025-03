Líder da TUP é proibido de comparecer em jogos do Palmeiras após ameaça

Do UOL, em São Paulo

Presidente histórico da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras), Marcelo Lima está proibido preventivamente de comparecer a qualquer partida da equipe alviverde, como mandante ou visitante, após ameaçar e incitar uma invasão de campo caso um atleta do São Paulo chute a bandeirinha de escanteio do Allianz Parque.

A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou, após pedido feito pela polícia civil, que Marcelo se apresente ao 2º Batalhão de Choque nos mesmos dias e horários de jogos do Palmeiras. A ordem é válida até o julgamento final da ação.

A ameaça

Na última terça-feira, Marcelo Lima publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais para convocar os palmeirenses a invadirem o campo do Allianz Parque caso algum jogador adversário chute a bandeirinha de escanteio do estádio ao comemorar um gol.

"Chutou a bandeirinha do Palmeiras, a gente invade o campo e senta, sem agressão", disse o presidente da TUP.

A declaração de Marcelo veio na sequência de uma provocação de Baby, líder da Independente, a maior torcida organizada do São Paulo. O presidente da uniformizada disse que "liberaria o chope" caso o São Paulo elimine o Palmeiras nesta segunda e Luciano chute a bandeirinha do Allianz Parque e fale: "Estão mais calmos?".

Palmeiras e São Paulo entram em campo hoje pela partida de semifinal do Campeonato Paulista, às 21h35 (de Brasília).