Jornal espanhol critica Neymar por ida ao Carnaval e ausência em derrota para o Corinthians

A ida de Neymar para o Carnaval do Rio de Janeiro e sua ausência na derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1 neste domingo, não repercutiu bem na imprensa internacional. O jornal espanhol AS fez fortes críticas ao brasileiro, que mesmo lesionado, não deixou de frequentar as festanças do feriado.

"O Santos foi eliminado nas semifinais do Paulistão e o craque brasileiro assistiu à partida no banco de reservas por conta de um desconforto que não o impediu de aproveitar o carnaval", escreveu o renomado veículo espanhol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Em outro trecho, o AS destacou que antes da partida, o Santos vinha confiante após a derrota do Corinthians para o Barcelona-EQU na Libertadores. Mesmo sendo superado nos minutos finais, Neymar não foi colocado na partida, o que causou estranheza no jornal.

"O Peixe chegou à Arena Corinthians em um contexto muito favorável para chegar à final do estadual. O rival chegou exausto após perder por 3 a 0 na semana anterior na Copa Libertadores e ainda tem a partida de volta marcada no horizonte. Tudo mudou quando as escalações foram anunciadas e Neymar começou no banco. Ele tentou até o último momento, mas não conseguiu participar do jogo. Mesmo assim, foi garantido que ele teria minutos durante a partida, algo que acabou não acontecendo", disse o jornal.

Neymar, acompanhado de outros jogadores do Peixe, foi curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, o astro esteve em um dos camarotes da Sapucaí para assistir a segunda noite do desfile das escolas de samba.

Alguns dias depois, se reapresentou no Santos, mas sentiu o mesmo incômodo na coxa que o tirou aos 76 minutos de jogo nas quartas de final do Paulistão contra o RB Bragantino.