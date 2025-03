Jogador sofre crise de ansiedade após ser alvo de racismo na Espanha

O jogador senegalês Alioune Mané, do Deportivo Fabril, teve uma crise de ansiedade após ser alvo de insultos racistas proferidos por um jogador adversário em partida contra o Rayo Cantabria, neste domingo (9), na quarta divisão da Espanha.

O que aconteceu

De acordo com informações do jornal espanhol As, Alioune foi chamado de "macaco de m*rda" por um jogador adversário no duelo entre as equipes B do Deportivo La Coruña e Racing Santander, na cidade de Abegondo, onde o Fabril manda suas partidas.

O episódio ocorreu nos minutos finais da partida, que terminou com vitória do time visitante por 1 a 0. Após os insultos, o jogador apresentou um quadro de ansiedade aguda e precisou ser levado ao hospital. Ele teve alta na noite de domingo.

O árbitro Alonso Luiña relatou na súmula da partida que um auxiliar do Deportivo Fabril fez a denúncia, mas não especifica quem foi o jogador adversário que cometeu o ato racista. "O médico do Fabril me comunicou que o jogador de número 17 [Alioiune Mané] apresenta um quadro de ansiedade aguda fruto do incidente e precisa ser levado ao hospital", diz a súmula.

O Deportivo Fabril se pronunciou após a partida, dizendo que o insulto sofrido pelo jogador é "absolutamente inaceitável e não tem lugar no futebol, no esporte em geral ou na sociedade". O clube afirma que tomará as medidas necessárias para que incidentes deste tipo não ocorram novamente.