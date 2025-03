João Victor Oliva conquista duas vitórias no Concurso de Dressage Internacional - CDI Real Escuela 2025

Visando desafios internacionais e Mundial de Cavalos Novos 2025, o cavaleiro olímpico João Victor Marcari Oliva, 27, vice-campeão pan-americano em 2023, montando Mantovani's Orion de La Gesse garantiu duas consistentes vitórias no tradicional Concurso de Dressage Internacional - CDI Real Escuela 2025 - em Jerez de La Frontera, na Espanha.

A dupla competiu na categoria de animais de sete anos do Internacional de Cavalos Novos CDIYH, reservada a cavalos novos de cinco, seis e sete anos. Neste domingo, na prova Preliminary, o conjunto (cavalo/cavaleiro) registrou 74.018% de nota média final na avaliação dos juízes, e nesta segunda, na Preliminary Final, a nota subiu para 75.386%.

"O Orion é um cavalo que deposito muita esperança. Ele já vem ganhando essa categoria, que é uma categoria forte, com movimentos muito exigentes. Ele tem uma facilidade de aprendizado grande, mas ainda tem muito que melhorar. Essa foi a primeira prova do ano, e estou muito satisfeiro com o resultado", comentou o atleta no final da competição.

Atuaram no júri os juízes olímpicos Leif Toernblad (Dinamarca), Peter Holler (Alemanha) e Magun Ringmark (Suécia). Orion é filho de Escorial, montaria de Oliva nos Jogos de Tóquio 2020 +1 e no Mundial de Adestramento / Dressage de 2022 em Herning, Dinamarca.

Ao longo da temporada o conjunto volta à pista em seletivas rumo ao Longines FEI WBFSH - Dressage World Breeding Championship -, disputa anual entre raças que revela a nova geração de animais da modalidade olímpica conhecida no Brasil como Adestramento e que em 2025 acontece entre 5 e 10/08 em Verden, Alemanha.

Em 2024, na competição realizada em setembro em Ermelo, na Holanda, João Victor e Orion competiram na categoria 6 anos, registrando notas acima de 75%. Cavalo da raça Puro Sangue Lusitano Orion nasceu nos campos de Helen Bourges, Haras de La Gesse, em Boulogne sur Gesse, França, e é propriedade de Thiago Mantovani, da Montovani?s Horses, de Portugal.

Se conseguir a vaga no Mundial de Cavalos Novos 2025, o paulista de 29 anos radicado em Portugal se mantém como o cavaleiro brasileiro com maior número de participações na competição: em 2022 e 2023 se apresentou com Mantovani's Nuelo, atingindo as maiores notas para a raça Lusitana em um Mundial de Cavalos Novos.