Hulkenberg elogia Bortoleto, companheiro de Sauber: 'Rápido pra caramba'

Gabriel Bortoleto estreia oficialmente em um Grande Prêmio de Fórmula 1 no próximo fim de semana, na largada da modalidade, na Austrália. O piloto brasileiro, porém, vai cativando na equipe Kick Sauber e ganhou elogios do companheiro, o experiente alemão Nico Hulkenberg, também novato na equipe.

Bastaram algumas voltas nos três dias da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein, para que o campeão da Fórmula 2 mostra-se que pode ajudar a escuderia a ter um ano melhor e ir além dos quatro pontos de 2024, quando amargou a lanterna da competição.

"(As coisas estão indo) Muito bem (entre eles). Acho que nos damos muito bem, ele é um cara muito legal, um garoto inteligente, rápido pra caramba!", elogiou Hulkenberg, mostrando-se surpreso e feliz com Bortoleto. "Ele aprende muito rápido. Ele fez seu primeiro simulador de corrida aqui no teste, então estou ansioso para trabalhar ao lado dele."

Hulkenberg está "conhecendo" Bortoleto ao mesmo tempo em que busca adaptação na nova escuderia, após ficar dois anos na equipe Haas. Aos 37 anos, o alemão parece ter gostado do que viu neste início de caminhada.

"Está indo bem. Estamos trabalhando juntos desde janeiro, tivemos muitos dias de fábrica, dias de simulador. Obviamente agora é nossa primeira vez na pista, mas acho que desse lado as coisas estão progredindo bem", disse.

E sua expectativa na Sauber é grande. "Gosto de trabalhar com os engenheiros no escritório, com Mattia (Binotto), com todos na garagem e de volta à fábrica. Quando você muda de equipe, há tantas coisas para explorar e descobrir, uma das coisas boas quando você muda de equipe, comparado a quando você está com uma equipe na qual você está estabelecido", seguiu. "São muitas coisas para descobrir, tudo é novo, e é como um novo relacionamento. É uma fase emocionante e interessante agora."