Neymar não deve ser cortado da seleção brasileira, diz Hernan

Desfalque na semifinal do Paulistão devido a um incômodo na coxa, Neymar deve permanecer na lista da seleção brasileira para os jogos de março das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A tendência é que Neymar siga na seleção brasileira. Pelas informações que a comissão técnica recebeu, o Dorival, o Lucas Silvestre, o Celso Rezende, toda a comissão, o campo mesmo da seleção, é de que vai acompanhar.

O Rodrigo Lasmar [médico da seleção brasileira] vai acompanhar, mas a tendência é que o Neymar se apresente à seleção brasileira.

André Hernan

O Brasil recebe a Colômbia no dia 20 de março e depois viaja à Argentina para jogar contra os campeões mundiais no dia 25.

Neymar foi a principal novidade da convocação de Dorival Jr. para as duas partidas. O craque não atua pela seleção desde que lesionou gravemente o joelho em partida contra o Uruguai, em outubro de 2023.

PVC: Neymar não vai para ser titular

De acordo com o colunista Paulo Vinícius Coelho, Neymar não deve ser titular no seu retorno à seleção mesmo que tenha condições físicas.

Dentro do Santos, a informação que se tem é que o Neymar não iria, em princípio, para ser titular. O Neymar iria para fazer parte do grupo e se recolocar no grupo.

Então, se ele vai para se recolocar no grupo, você recebe o Neymar, avalia o Neymar fisicamente, entende quantos minutos ele tem de jogo, se não tem minuto nenhum, ele é importante para o grupo, ele fica no grupo e não é cortado. Não dá pra cravar que é isso que vai acontecer.

Paulo Vinícius Coelho

Hernan: mesmo se perder para o Palmeiras, Zubeldía segue no cargo

O técnico Luis Zubeldía seguirá no cargo mesmo se o São Paulo perder para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, hoje (10), às 21h35, no Allianz Parque, informou André Hernan.

O resultado não vai influenciar no futuro do Zubeldía. Hoje, a direção do São Paulo trabalha para o trabalho do Zubeldia dar certo. Então, se o São Paulo tomar uma goleada, não ver a cor da bola, não vai mudar. Já há uma clara intenção de fazer o trabalho seguir.

Há uma unidade e a direção entende que precisa dar apoio à comissão técnica. Então, independentemente do resultado de hoje, e obviamente ninguém vai entrar no Allianz Parque pensando em perder, o São Paulo vai seguir esse trabalho.

André Hernan

Segundo o colunista, a pressão sobre Zubeldía nos bastidores do São Paulo diminuiu após o treinador fazer um "mea-culpa" e eliminar o Novorizontino nas quartas do Paulistão.

O Zubeldía faz esse mea-culpa, entende, muda o time, busca alternativas no trabalho do dia a dia, buscando essa melhora.

E busca também junto com os jogadores, os jogadores entendendo que também precisam dar mais, que precisam entregar mais.

André Hernan

Assista ao vídeo:

