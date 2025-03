Gustavo admite treta com Memphis em derrota do Corinthians no Equador, mas minimiza: "Normal"

O zagueiro Gustavo Henrique abriu o jogo após a classificação do Corinthians à final do Campeonato Paulista e falou sobre a discussão com Memphis Depay há dias atrás. Os jogadores se desentenderam no vestiário durante a derrota do Timão para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores.

O defensor admitiu que discutiu com o holandês, mas minimizou o episódio e enxerga a briga como natural. O atleta ainda desmentiu boatos de que teria ido às vias de fato com o companheiro e disse que já se resolveu com o atacante.

"Discussão normal, de dois caras que queriam resolver a questão. A gente não vinha bem no primeiro tempo. Foi no intervalo, a gente começou a discutir. Normal de um time que quer melhorar a cada jogo. Coisa de vestiário", disse o zagueiro na zona mista.

O auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz, Emiliano também abordou a situação em entrevista coletiva. Ele colocou panos quentes e disse que até gostou de ver os jogadores batendo boca.

"Eu gosto que aconteça a briga, é normal, brigo todo dia com ele [Ramón]. São coisas do futebol", disse o argentino.

De volta à decisão estadual depois de cinco anos, o time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na grande final. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o segundo classificado.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.

O Corinthians retorna a campo na próxima quarta-feira para mais uma decisão. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na ida, o Timão decepcionou e perdeu por 3 a 0.