Guarani compra os direitos do atacante João Victor junto ao Nova Iguaçu

O Guarani concretizou a compra dos direitos econômicos do atacante João Victor, de 20 anos, junto ao Nova Iguaçu. Emprestado pelo clube carioca até outubro de 2025, o jogador agora pertence em definitivo ao time de Campinas, que efetuou o pagamento para adquirir o passe do atleta.

O investimento do Guarani na contratação de João Victor foi de cerca de R$ 400 mil, segundo informações extraoficiais. O clube já formalizou a compra, enviando um e-mail ao Nova Iguaçu na última quarta-feira para oficializar a aquisição. O anúncio da permanência do atacante deve ocorrer nos próximos dias, conforme o planejamento da diretoria, que ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

João Victor tem sido peça importante no esquema do Guarani durante o Campeonato Paulista. Em 11 partidas, o atacante marcou um gol e distribuiu duas assistências, chamando atenção de outros clubes do cenário nacional.

Mesmo com a compra definitiva, a permanência do atleta no Brinco de Ouro da Princesa ainda não está garantida. Valorizado no mercado, ele desperta o interesse de equipes de maior investimento, o que pode fazer com que o Guarani receba propostas em breve.

João Victor foi contratado inicialmente por empréstimo, com o aval de Maurício Souza, técnico com quem foi campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Red Bull Bragantino em 2024.

A compra do jogador aconteceu no mesmo dia em que o Atlético-MG depositou a multa rescisória de R$ 3 milhões para contratar João Marcelo, zagueiro que tinha contrato com o clube até 2029.

Após um período de descanso, João Victor se reapresenta ao Guarani nesta segunda-feira. Ele não será o único jogador a retornar às atividades no Brinco de Ouro, conforme o planejamento traçado pelo clube para a sequência da temporada. O atacante agora foca na Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Guarani tentará o tão sonhado acesso à Série B.