Grêmio solicita adiamento do julgamento de Quinteros e dirigentes de olho na final do Gaúcho

O Grêmio solicitou nesta segunda-feira o adiamento do julgamento do técnico Gustavo Quinteros e de outros três dirigentes do clube, marcado para esta terça-feira, às 17h, no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). O pedido, que aguarda deferimento, destaca a importância do adiamento para garantir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme explicação do diretor jurídico do clube, Luiz Paulo Germano. Segundo ele, a palavra dos denunciados será fundamental para esclarecer os fatos relatados na denúncia.

O julgamento envolve a situação do técnico Gustavo Quinteros, que pode ser punido com até 15 jogos de suspensão por sua entrada em campo durante a semifinal do Campeonato Gaúcho, no confronto entre Grêmio e Juventude. Quinteros chegou a atingir o meia Enio, do Juventude, que inclusive registrou um Boletim de Ocorrência contra o treinador. Esse episódio gerou grande repercussão, colocando o técnico sob o olhar da justiça esportiva.

Além de Quinteros, o presidente Alberto Guerra, o vice-presidente Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto também foram denunciados devido às fortes declarações feitas contra a arbitragem durante e após o jogo contra o Juventude. As críticas severas à equipe de arbitragem podem resultar em punições, com a possibilidade de multas ou suspensões para os dirigentes envolvidos.

A solicitação de adiamento tem em vista a decisão do Campeonato Gaúcho, marcada para domingo, às 16h, no Beira-Rio. No jogo de ida, o clube tricolor perdeu do Internacional por 2 a 0. O treinador também corre risco de perder o jogo frente ao Athletic, nesta quarta, em São João del Rei, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O zagueiro Jemerson, expulso durante a mesma partida contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, também será julgado. O defensor foi punido com cartão vermelho, e sua conduta será analisada no julgamento, podendo ele ser penalizado de acordo com o regulamento.

O desfecho do pedido de adiamento ainda depende da análise do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, e a expectativa é que uma decisão sobre a solicitação seja tomada antes da audiência marcada, a tempo do treinador comandar o time diante do Athletic.