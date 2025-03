Grêmio faz penúltimo treino com foco no duelo contra o Athletic-MG pela Copa do Brasil

O Grêmio deu continuidade à preparação para o duelo contra o Athletic-MG nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O jogo, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, acontece na quarta, na Arena Sicredi, às 19h30 (de Brasília).

Os jogadores iniciaram as atividades com aquecimento. Posteriormente, o técnico Gustavo Quinteros e sua comissão dividiram o elenco em dois grupos para um trabalho de troca de passes curtos e de média distância. Por fim, alguns atletas fizeram atividade em campo reduzido, com foco no posicionamento defensivo e na circulação da bola até a finalização.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio FBPA (@gremio)

Para enfrentar o Athletic-MG, Quinteros não poderá contar com o meia Edenilson, expulso na classificação sobre o São Raimundo. Kannemann, Rodrigo Ely, Cuellar e Aravena, lesionados, também podem desfalcar o Tricolor Gaúcho. Ele ficaram de fora do jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, no último sábado.

Além disso, o treinador ainda pode poupar algumas peças visando o jogo de volta da final Estadual. No domingo, a equipe visita o Internacional, no Beira-Rio. O Grêmio perdeu na ida por 2 a 0.

O treino foi o penúltimo do elenco gremista antes da viagem para São João Del Rei, no interior de Minas Gerais, local da partida. Quinteros comanda o último trabalho na manhã desta terça, e a delegação embarca depois do almoço.