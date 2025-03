Goleiro Koen Casteels renuncia à seleção da Bélgica após convocação de Courtois, do Real Madrid

O goleiro Koen Casteels anunciou sua renúncia à seleção da Bélgica após o novo técnico, Rudi Garcia, convocar Thibaut Courtois, do Real Madrid, para os próximos compromissos da equipe. Casteels, que havia sido uma peça importante no time belga, expressou sua insatisfação com a decisão, especialmente após o conflito de Courtois com o antigo treinador Domenico Tedesco, ocorrido em 2023.

Segundo informações do The Athletic, o goleiro do Real Madrid havia perdido a braçadeira de capitão para Romelu Lukaku, o que gerou desentendimentos com Tedesco e levou à sua ausência nas convocações subsequentes.

Em entrevista ao podcast "MidMid", Casteels demonstrou sua frustração com a forma como a federação belga lidou com a situação, afirmando que foi "estranho" ver a federação "estender o tapete vermelho" para Courtois. Ele questionou a decisão de permitir que o goleiro do Real Madrid retornasse à seleção sem uma justificativa clara, o que, segundo ele, não condizia com os valores que um time ou organização esportiva deveria manter.

"Eu acho que é estranho que Courtois possa decidir por conta própria se ele pode voltar", comentou Casteels, deixando claro que sua renúncia não era uma questão pessoal contra Courtois, mas uma discordância com a maneira como a federação belga tratou o caso. O goleiro enfatizou que, para ele, a seleção deveria agir de forma mais estruturada e justa em relação aos jogadores, considerando o histórico e as relações internas dentro da equipe.

A reação da Federação Belga de Futebol não demorou a chegar. Em comunicado oficial, a entidade lamentou a decisão de Casteels e agradeceu ao goleiro pelos anos de dedicação à seleção. "Nós fomos informados da decisão de Koen Casteels de se retirar da seleção belga. Nós lamentamos a escolha e queremos agradecer Koen por seus anos de dedicação e pelos momentos que compartilhamos", disse a federação, reconhecendo o impacto que Casteels teve durante sua passagem pela seleção.

A renúncia de Casteels deve recolocar Courtois como titular da equipe belga, especialmente com a proximidade dos playoffs da Liga das Nações, onde a Bélgica enfrentará a Ucrânia em jogos de ida e volta. O primeiro confronto está marcado para o dia 20 de março, quinta-feira, às 16h45, na Espanha.