Goleiro da Bélgica vai contra convocação de Courtois e abandona seleção

Koen Casteels, goleiro da Bélgica, renunciou o chamado da seleção nacional por não concordar com a convocação do goleiro Courtois. O jogador de 32 anos alegou que há um favorecimento da federação ao arqueiro do Real Madrid.

"É estranho que a federação de futebol tenha dado uma virada de 180 graus e esteja estendendo o tapete vermelho, recebendo-o de volta de braços abertos. Acho um pouco estranho que Courtois possa decidir por conta própria se pode voltar", disse o goleiro ao podcast belga MidMid.

Casteels salientou que a crítica não é pessoal ao goleiro do Real Madrid, mas à Federação Belga de Futebol.

"Não é tanto em relação ao Thibaut (Courtois), mas principalmente à federação de futebol. Isso não condiz com os padrões e valores que tenho sobre o que deveria ser um esporte coletivo ou uma organização esportiva", pontuou.

Courtois esteve fora da seleção belga desde 17 de junho de 2023, devido a uma ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Ele retornará no jogo de playoff da Liga das Nações, contra a Ucrânia, no dia 20 de março.