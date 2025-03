Gol, incômodo, Carnaval e banco: como Neymar foi do brilho à frustração em uma semana no Santos

O Santos perdeu por 2 a 1 e foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo. O nome mais comentado após a queda é o de Neymar. O meia-atacante ficou de fora da decisão e frustrou os torcedores do Peixe.

O craque, aliás, viveu uma semana de altos e baixos. Exatamente sete dias antes do clássico na Neo Química Arena, o camisa 10 foi o grande destaque da vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Estadual. Na ocasião, marcou um gol de falta para abrir o placar na Vila Belmiro e participou do segundo, anotado por João Schmidt.

Neymar atuou por 76 minutos contra o Massa Bruta. Aos 31 da etapa final, caiu no gramado e foi substituído alegando um incômodo na coxa. Logo depois, usou as suas redes sociais para tranquilizar os fãs. Ele afirmou que saiu apenas para se preservar.

O elenco do Santos, então, ganhou dois dias de descanso. O meia-atacante, acompanhado de outros jogadores do Peixe, foi curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, o astro esteve em um dos camarotes da Sapucaí para assistir a segunda noite do desfile das escolas de samba.

Neymar se reapresentou no CT Rei Pelé na quarta-feira, quando chegou a treinar em campo. Já na quinta-feira, ficou apenas na parte interna para fazer um trabalho especial de fortalecimento muscular, em virtude do incômodo na coxa.

No mesmo dia, recebeu a notícia da convocação para a Seleção Brasileira. O jogador de 33 anos não veste a Amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho, e vibrou com o retorno.

No sábado, véspera do jogo contra o Corinthians, foi poupado mais uma vez dos treinos com o elenco no gramado. Ficou apenas na parte interna, correndo para estar 100% para a decisão.

Neymar tentou até o último minuto estar apto para o clássico em Itaquera, mas ficou apenas no banco de reservas para não correr o risco de agravar o incômodo na coxa.

"O Neymar apresentou um desconforto e nós achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas acabou o tirando do jogo. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente estar com o grupo, mesmo sem poder participar, porque ele é um jogador diferenciado, iluminado, tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar do jogo", disse Pedro Caixinha em entrevista coletiva.

"A única coisa pensada foi: o jogador tem um desconforto e, se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Não penso na Seleção Brasileira, obviamente. Quando um jogador tem um desconforto, que pode estar associado a um risco de lesão, eu não vou arriscar. Isso precisa ser conversado diretamente com o próprio jogador. Uma das coisas que nós temos como promessa é fazer de tudo para que o Neymar não se lesione. Um desconforto não é uma lesão, por isso não vamos criar caso onde ele não existe. Ele apenas sentiu um desconforto e não estava em condições de dar o seu melhor", acrescentou.

A ausência do meia-atacante no jogo mais importante do Alvinegro Praiano na temporada até o momento frustrou os torcedores. Nas redes sociais, o ídolo se posicionou.

"Tudo o que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros. Mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente, faz parte do futebol. Hoje não deu, mas voltaremos mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!", escreveu o atleta em sua conta oficial no Instagram.

Ao sair do vestiário da Neo Química Arena, o camisa 10 passou pela zona mista e chegou a tirar fotos com alguns torcedores do Corinthians. Ele foi chamado por repórteres para conceder entrevista, mas ignorou e se dirigiu ao ônibus do Peixe.

Agora, portanto, Neymar foca na Seleção Brasileira, já que o Santos só volta a campo no final de março, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.