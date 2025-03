Giro europeu: Lazio empata com Udinese e desperdiça chance de entrar no G4 do Italiano

Nesta segunda-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebeu a Udinese no Stadio Olimpico e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Alessio Romagnoli, enquanto Florian Thauvin balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Marco Baroni seguiu na quinta colocação, agora com 51 pontos. Assim, desperdiçou a chance de ultrapassar a Juventus, que possui 52, na quarta posição. Do outro lado, a Udinese, décima colocada, com 40 conquistados, ampliou sua invencibilidade para seis jogos. São quatro triunfos e dois empates.

A Lazio retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Viktoria Plze?, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A bola rola às 14h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico. A Udinese, por sua vez, encara o Hellas Verona no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida está marcada para às 11h, no Bluenergy Stadium.

Os gols

O placar foi aberto por Florian Thauvin, da Udinese. Aos 22 da etapa inicial, o jogador aproveitou o bate-rebate dentro da grande área e completou para as redes.

O empate da Lazio veio aos dez minutos depois, com Alessio Romagnoli. O atleta recebeu o passe de cabeça de Matías Vecino na segunda trave e apenas empurrou.

Já pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. o Newcastle visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres e venceu por 1 a 0, com gol do brasileiro Bruno Guimarães.

Deste modo, a equipe alcançou 47 pontos e pulou para a sexta posição, ultrapassando o Brighton. O West Ham, seguiu em 16º, com os mesmos 33 somados.

Espanyol cede empate ao Girona pelo Espanhol

O Espanyol recebeu o Girona no RCDE Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, e empatou por 1 a 1. Jofre Carreras abriu o placar, mas Cristhian Ricardo deixou tudo igual.

Assim, o time da casa seguiu próximo da zona de rebaixamento. A equipe possui 28 pontos, dois a mais em relação ao Alavés, primeiro do Z4. Do outro lado, o Girona ultrapassou o Osasuna e se encontra em 13º, com 33 somados.

Famalicão vence Rio Ave e amplia sequência invicta dentro de casa pelo Português

Por fim, pela 25ª rodada do Campeonato Português, o Famalicão duelou com o Rio Ave no Estádio Municipal de Famalicão e venceu por 1 a 0. O gol foi de Marcos Vinicios.

Com o triunfo, os mandantes emendaram o quarto jogo seguido sem perder dentro de casa (duas vitórias e dois empates) e chegaram a 34 pontos, na nona colocação. O Rio Ave, que aparece logo atrás, seguiu com os mesmos 29.