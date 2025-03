Garro marca pela 1ª vez após tragédia e vira herói em classificação do Corinthians à final

O meia Rodrigo Garro enfim balançou as redes pela primeira vez desde o acidente automobilístico que deixou uma vítima fatal na Argentina, no início deste ano. O jogador anotou o segundo gol do Corinthians na vitória de 2 a 1 sobre o Santos, no último domingo, na Neo Química Arena, e virou herói da classificação da equipe à grande final do Campeonato Paulista.

O começo desta temporada foi para lá de tumultuado para o atleta. Além da tragédia, o agora camisa 8 demorou a ficar à disposição de Ramón Díaz por conta de uma lesão no joelho direito e vinha demonstrando estar abaixo fisicamente dos demais companheiros.

Ele, entretanto, pode girar a chave a retomar de vez o bom nível depois de ajudar o Timão a retornar à uma decisão estadual após cinco anos.

O auxiliar e filho de Ramón, Emiliano se derreteu por Garro em entrevista coletiva. O compatriota do jogador diz que ele é o "mais importante do time" e admite que ele está sentindo a falta de ritmo, mas diz que o atleta seguirá jogando.

"Rodrigo é um dos jogadores mais importantes que temos no clube e no futebol brasileiro. A pré-temporada foi curta e ele não conseguiu participar. Tem um coração que poucos jogadores têm. Precisamos dele, é o jogador mais importante que temos. Está fazendo um esforço fundamental e vai ter que jogar. É difícil falar de um cara que fez tanto pelo clube, joga com ou sem dor. Nunca trabalhei com alguém que tenha esse coração. Se nós tirarmos ele, vai ficar bravo (risos). Então tem que jogar", afirmou.

Protagonista do Corinthians no ano passado, Garro começa a reencontrar o bom futebol na atual temporada. Ele possui uma bola na rede e uma assistência em oito partidas disputadas ao longo deste ano.

Classificado à final do Paulistão, o time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na decisão. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o adversário do Timão.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.

O Corinthians retorna a campo na próxima quarta-feira para mais uma decisão. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na ida, o Timão decepcionou e perdeu por 3 a 0.