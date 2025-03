Gabriel Brazão lamenta derrota do Santos diante do Corinthians e fala sobre a falta de Neymar

Neste domingo, o Santos perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena, e foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. O goleiro Gabriel Brazão lamentou a derrota no clássico e falou do impacto da ausência de Neymar em campo.

"Frustrante. A gente estava em uma crescente taticamente e tecnicamente. Uma derrota como hoje dói bastante, estávamos confiantes. Sabemos das nossas qualidades. O Neymar faz falta em qualquer clube do mundo. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Infelizmente, não pode estar com a gente, mas o grupo é muito qualificado. Não conseguimos a vitória, mas estamos juntos nessa", disse Gabriel Brazão na zona mista.

Por conta de um desconforto muscular, sentido ainda na partida contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final, Neymar não treinou com o grupo nos últimos dias e não teve condições de jogo para atuar neste domingo no clássico contra o Corinthians.

Sem o craque, o Santos foi superado com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Enquanto Tiquinho Soares marcou para o Peixe,

Fora da decisão do Estadual, o Santos volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Peixe vai ter 20 dias de preparação para a estreia contra o Vasco no dia 30 de março, domingo, às 18 horas (de Brasília), no Estádio de São Januário.

"Agora é trabalhar, corrigir os erros. Logo mais começa o Campeonato Brasileiro e a gente precisa estar concentrado e preparado para fazer um grande campeonato", projetou Brazão.