Flamengo: Quem é o substituto ideal para Bruno Henrique? Colunistas debatem

Titular nos últimos jogos do Flamengo, Bruno Henrique se lesionou contra o Vasco, na semifinal do Carioca, e deve desfalcar o rubro-negro na decisão. Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos debateram sobre quem deve ser o substituto do atacante, na Live do Clube, nesta segunda (10).

Luiz Araújo está pedindo passagem, diz RMP

É uma solução óbvia. O Luiz Araújo entra no lado do campo e o Plata fica centralizado. Será uma surpresa se o Filipe Luís tomar uma decisão diferente. O Luiz Araújo está pedindo passagem, e o Plata é um jogador que já foi muito elogiado pelo treinador.

RMP

Mattos: Luiz Araújo preenche lacuna de finalizações

O Luiz Araújo entra bastante - e bem. E ele tem uma coisa que é chute a gol, e fazer gol. Em um time em que a maioria das coisas funcionam, chuta-se pouco. [...] No jogo contra o Vasco, o Gerson entrou na cara do gol e tentou dar um passe lateral. Assim como o Bruno Henrique, o Luiz Araújo chuta a gol.

Rodrigo Mattos

