Flamengo lança coleção especial em homenagem ao Mundial de 1981

O Flamengo lançou nesta segunda-feira uma coleção especial em homenagem ao título do Mundial de Clubes de 1981. Em parceria com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, a linha conta com produtos casuais que resgatam memórias da conquista.

A campanha de lançamento segue a tendência block core, em que a estética urbana se encontra com a esportiva. O vermelho e preto dominam com força e contraste, enquanto a silhueta esportiva se conecta ao estilo de vida contemporâneo.

A coleção conta com a camisa Rubro-Negra, que remete ao modelo utilizado na vitória em Tóquio, bem como uma camiseta branca com detalhes em vermelho na gola e mangas. Um agasalho em vermelho, com listras brancas e pretas, completa o lançamento.

A coleção já está disponível nas lojas oficiais do Flamengo e no site da fornecedora, com preços a partir de R$249,99.