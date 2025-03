Flamengo confirma lesão, e Bruno Henrique deve perder finais diante do Fluminense

O Flamengo recebeu uma notícia preocupante para a decisão do Campeonato Carioca. O atacante Bruno Henrique sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita e deve desfalcar a equipe nos dois jogos da final contra o Fluminense. O primeiro duelo acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, e a expectativa é que o jogador não se recupere a tempo nem para a partida de volta.

Artilheiro do Flamengo na temporada com cinco gols, Bruno Henrique se machucou na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no último sábado, pela semifinal do estadual. O atacante deixou o campo no segundo tempo sentindo dores, e exames de imagem realizados no dia seguinte confirmaram o problema muscular.

"O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior da coxa. Já iniciou o tratamento de imediato. Fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases", explicou Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo.

O clube não estipulou um prazo exato para o retorno do atacante, mas a cautela é grande devido à longa temporada que o Flamengo terá pela frente. "Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização", completou o médico.

Além de Bruno Henrique, o Flamengo monitora a situação de outros jogadores do elenco. O lateral Danilo está sem dores e segue o planejamento para estar à disposição na quarta-feira. Já Everton Cebolinha e Michael também passaram por avaliações, mas não relataram dores e continuam seguindo o cronograma de atividades no campo.

"Danilo está bem, sem dor, fazendo um planejamento para quarta. Everton Cebolinha e Michael estão sendo monitorados pela fisioterapia, não se queixaram de dor e seguem a programação no campo. Conforme forem cumprindo as etapas, vamos poder tomar uma decisão no jogo de domingo", explicou Sassaki.

Com a ausência de Bruno Henrique, o técnico Filipe Luís tem como opções para o setor Luiz Araújo, que o substituiu diante do Vasco, e Juninho, reforço do clube que ainda tenta encontrar seu espaço na atual temporada.