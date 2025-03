Flaco revê São Paulo e tenta repetir feito de 2024 para não perder titularidade do Palmeiras

Atual tricampeão, o Palmeiras tenta voltar à final do Campeonato Paulista nesta segunda-feira, quando recebe o São Paulo, pela semifinal do torneio. O jogo cresceu em importância para Flaco López.

O atacante viu a concorrência por uma vaga de centroavante crescer nos últimos dias com a badalada contratação de Vitor Roque.

No Choque-Rei, portanto, o argentino tenta manter o embalo para não perder a posição na equipe de Abel Ferreira. Flaco vem de atuações decisivas. São dois gols e duas assistências nos últimos dois compromissos.

Desde que foi contratado, o camisa 42 soma 125 partidas e 36 tentos pelo Alviverde, sendo nove jogos e quatro bolas na rede na atual temporada. O atacante, aliás, está a um tento de alcançar Borja na nona posição do ranking de estrangeiros tentos na história do Verdão.

E o próximo adversário traz boas memórias recentes ao argentino. Em 2024, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, Flaco López marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, sendo o segundo aos 56 minutos do segundo tempo.

"Jogar clássico é uma experiência única. Desde que cheguei, isso me motiva muito e gosto muito deste tipo de jogo. No ano passado, consegui ajudar o time com dois gols e agora é mais uma oportunidade para mostrarmos do que somos capazes e, se Deus quiser, chegando à mais uma final", disse o jogador de 24 anos.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, ás 21h35 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão. É jogo único, ou seja, quem vencer vai à final. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.