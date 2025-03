Ex-Palmeiras, Rony é líder em gols e finalizações do Atlético-MG desde estreia

Após deixar o Palmeiras em baixa, Rony começou a sua trajetória no Atlético-MG voando. O atacante coleciona ótimos números em seus primeiros jogos pelo novo time e já lidera algumas estatísticas.

O jogador de 29 anos é o jogador do Galo com mais gols e finalizações desde a sua estreia pela equipe, no dia 15 de fevereiro, segundo dados do Sofascore. Até o momento, são cinco partidas, sendo quatro como titular, com quatro bolas na rede e 21 finalizações, das quais 10 foram no alvo.

Rony precisa de 100 minutos para participar de um tento. Além disso, criou uma grande chances, deu quatro passes decisivos e sofreu um pênalti com a camisa alvinegra.

O atacante castigou os rivais nos últimos quatro compromissos e é um dos principais responsáveis pela boa fase que o Atlético-MG atravessa.

O Galo está perto de conquistar o título do Campeonato Mineiro. No jogo de ida da final, o time venceu o América-MG por 4 a 0, no Mineirão. A volta será no sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Independência.