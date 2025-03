Ex-namorada de Poatan ironiza derrota de brasileiro no UFC 313: "Karma"

A luta principal do UFC 313, no último sábado (8), provocou as mais diversas reações em pessoas ao redor do mundo. Se, por um lado, um fã de Alex Pereira viralizou ao se revoltar com o resultado e quebrar a própria TV, por outro, há quem abriu um sorriso com a derrota do agora ex-campeão meio-pesado (93 kg) da liga. Ex-namorada de 'Poatan', Merle Christine utilizou as redes sociais para ironizar o revés sofrido por seu ex-companheiro em Las Vegas (EUA), contra Magomed Ankalaev.

Sem esconder uma aparente satisfação com o desfecho do combate (veja abaixo ou clique aqui), Merle utilizou a palavra 'Karma' para se referir ao momento de baixa de Poatan. A alemã, que também trabalha com análise de lutas de MMA, parabenizou o russo Ankalaev pelo desempenho diante do rival brasileiro. Sem perder a oportunidade de alfinetar o ex-namorado, Christine destacou que o revés sofrido justamente no 'Dia Internacional da Mulher' pode significar algo, deixando o real motivo em aberto.

"Temos um novo campeão dos meio-pesados. Sem mais 'Chama'. Karma! Então, ele perdeu no 'Dia Internacional da Mulher'. Talvez isso seja um sinal, pessoal, não sei. Novo campeão dos meio-pesados, parabéns Ankalaev! Fez um grande trabalho. Se vocês estão falando que foi roubo, vocês não entendem nada de MMA. Não vamos falar em roubo, isso é uma completa palhaçada. Esse cara venceu. E, na verdade, conseguiu esse 'title shot' bem tarde, né? Então acho que devemos elogiar ele, mesmo que não gostemos dele ou de seu estilo de luta. Sem mais 'Chama'!", destacou Merle.

Relembre como foi o término conturbado

Em janeiro de 2024, Poatan alegou que havia terminado seu relacionamento com Christine ao descobrir que sua então parceira era supostamente casada. A versão do lutador brasileiro foi rebatida pela alemã, que ressaltou que não tinha um vínculo matrimonial durante seu namoro com Alex. Sem voltar atrás, o astro do UFC destacou que foi pego de surpresa com o estado civil de Merle, com quem acabara de romper vínculos.

O término do relacionamento se tornou ainda mais conturbado depois que Poatan subiu o tom e alegou ter sido vítima de violência doméstica durante seu relacionamento com Christine. Segundo o relato do atleta brasileiro, à época, Merle teria o agredido com o intuito de obter algum tipo de reação de Alex - que, ao menos em sua versão, não revidou ao ataque. O astro UFC garantiu, inclusive, que teria uma filmagem de sua ex praticando a agressão física.

Ex-namorada de ?? Alex Poatan, Merle Christine reagiu à derrota do brasileiro.

"Temos um novo campeão meio-pesado. Sem mais "chama"... Karma! Tão breve ele perdeu. No dia internacional da mulher. Talvez isso seja um sinal, galera. Não sei", disse a alemã.pic.twitter.com/EVPL1zMEq1

- MMA Melotto (@MMAmelotto) March 9, 2025