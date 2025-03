Foi pênalti para o Palmeiras contra o São Paulo? Ex-árbitros são unânimes

Do UOL, em São Paulo

O UOL ouviu a opinião de ex-árbitros sobre o pênalti marcado para o Palmeiras durante a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista. Eles foram unânimes: não houve penalidade.

Pênalti polêmico

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. Flavio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade após Vitor Roque cair na área ao tentar driblar Arboleda. A decisão do campo teve a aprovação do VAR, que não recomendou revisão. Raphael Veiga converteu a cobrança e abriu o placar.

Não foi pênalti! Arboleda está recolhendo a perna, quando Vitor Roque mergulha buscando o contato. Carlos Eugênio Simon

Não foi pênalti. Arboleda recolhe a perna, e Vitor Roque se projeta para frente. O árbitro errou ao apitar um pênalti inexistente e ainda errou por não deixar a conclusão da jogada já que era uma chance de gol. VAR deveria ter recomendado a revisão para desmarcar o pênalti, e ficaria o erro do árbitro não ter deixado a jogada seguir. Nadine Basttos

Eu não marcaria a penalidade. O Vitor Roque provoca o choque, se joga e pela própria reação dele — ele se levanta e olha — até ele ficou surpreso com a marcação do pênalti. Alfredo Loebeling

Não houve falta. Foi um choque natural de jogo. O árbitro estava mal colocado, preocupado em não errar, nervoso na condução da partida. Se precipitou e apitou sem convicção. Errou tentando acertar. Se não tinha convicção, deveria procurar a imagem da jogada no monitor, veria o seu equívoco e deveria reiniciar o jogo com bola ao chão. Errar é humano, mas permanecer no erro é falta de inteligência. Emídio Marques

Não houve o pênalti. O Arboleda nem tocou nele [Vitor Roque]. Ele se jogou. Houve um choque de corpo, mas não foi pênalti de maneira alguma. O árbitro apitou convicto do que ele viu que foi e nem foi ver o VAR. Se ele tivesse ido no VAR olhar, tenho certeza que ele mudaria de opinião. João Paulo Araújo

Não aconteceu o pênalti. O jogador do São Paulo disputa a bola e recolhe a perna para não atingir seu adversário. Ulisses Tavares